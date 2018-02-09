雪上加霜 川普政府預算赤字攀升 恐加劇市場拋售狂潮

美國總統川普領導下的政府預算赤字持續增加，主要來自稅改增加的赤字以及新的預算協議，政府預估在今年借貸將超過 1 兆美元，並有可能加劇這波全球股市暴跌拋售的狂潮。

美國政府借貸持續上升

參議院在周三達成的預算協議，指出將在兩年內增加近 3000 億美元的政府支出，使預算赤字進一步增加，而美國銀行的資深美國經濟學家 Joseph Song 警告，至 2019 年時，聯邦政府的預算赤字，將超過美國 GDP 的 5%，這是自二戰以來，最高的預算赤字水平。

美國政府因稅改帶來的財政赤字和未來兩年的政府支出總和，可能會超過奧巴馬總統在經濟衰退時期，於 2009 年和 2010 年投入 5800 億美元的經濟刺激計劃。

由於通貨膨脹的威脅和債券殖利率的上漲，再度引發投資者對升息會拖累經濟的擔憂，週四 (8 日) 道瓊工業指數下跌超過 1000 點，S&P 500 指數則下滑 3.75％，自 1 月 26 日高點以來，跌幅超過 10％。

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 認為，以短期來看，減稅和增加政府支出可以推動經濟成長，刺激就業和提升工資，他預估若國會通過預算協議，將可使今年 GDP 增長 3.1%。



但是彭博社的經濟學家 Yelena Shulyatyeva 有不同意見，從預算協議內容看來，他不認為對經濟刺激有多大的幫助，尤其是基礎建設這一塊，他預估今年的 GDP 增長約為 2.6%。

此外，美債的投資者很擔心通膨速度加劇，因為這會使他們的投資價值變得較小，10 年期美債殖利率在本週升至 2.88%，為 2014 年 1 月以來新高，去年底時，殖利率僅為 2.41%，而 30 年期美債殖利率則已升破 3%。

在發債量增加下，週四進行的美債拍賣，30 年期美債的發售殖利率 3.121％，高於發行前的預估水平。間接投標人，包括養老基金和共同基金在內的這一類投資者，僅收購了 61.2%，為去年 9 月來最低水平，顯示這一類的機構投資人認為，未來的債券價格恐怕還會更低。