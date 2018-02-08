避免政府關門現曙光：美國參議院就新預算協議達成共識

摘要：在美國政府面臨再次關門的前夕，周三美國參議院宣布了一項為期兩年的預算協議，讓人看到政府避免關門的曙光。不過新的預算協議能否在眾議院通過，還存在很多變數。此前，眾議院少數派領袖佩洛西表示，如果眾議院不對移民法案進行公開討論，將帶領一批民主黨人士反對預算協議的通過。共和黨中的保守派也對新預算協議表達了不滿。

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在美國政府面臨再次關門的前夕，周三美國參議院宣布了一項為期兩年的預算協議，讓人看到政府避免關門的曙光。

這項預算協議的達成是重大的跨黨派合作的成果。協議既提高了共和黨最關心的國防事務的支出預算，也增加了民主黨關心的，包括醫療，教育，環境等國內事務的支出預算。該協議計劃在兩年內將國防和國內事務支出增加 3000 億美元。第一年，國防支出將增加 800 億美元，國內支出增加 630 億美元。第二年，這兩項的支出將分別增加 850 億和 680 億美元。除此之外，預算協議也提高了對近期受災地區救助和基建的開支。

周二晚間，美國眾議院通過了一項可以幫助美國政府運轉至 3 月 23 日的短期撥款法案，並遞交至參議院。雖然新預算協議的達成讓人看到政府避免關門的曙光，但是參議院需要在本周四午夜之前通過這項短期撥款法案才能避免政府再次關門，因為新預算協議並沒有對政府提供資金，只是確定了政府預算上限，國會還需參照這個上限寫出具體的撥款法案。

另一方面，新預算協議能否得到眾議院的支持，也存在不少變數。在參議院宣布新的預算協議之前，美國眾議院少數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi） 周三在眾議院發言時表示，除非眾議院議長 Paul Ryan 同意在眾議院對移民法案進行公開辯論，佩洛西和一大批民主黨人士將對新的預算協議投反對票。雖然 Pelosi 沒有明說會有多少民主黨人追隨她，但是佩洛西的言論為預算協議的通過增添了新的不確定性。

佩洛西表示，新的預算協議中包含了「諸多民主黨的優先事項」，但這個方案並沒有推動兩黨立法來保護夢想移民。佩洛西在眾議院的發言長達 7 個小時，她還朗讀一些關於「夢想生」的移民故事，以獲得更多支持。

另外，新預算協議也有可能遭到眾議院內共和黨保守派的反對。他們不贊成打破國防和國內事務開支的上限，認為這樣會讓政府的赤字問題雪上加霜。

上月美國兩黨在「夢想生」問題上僵持不下，導致美國政府被迫關門，停擺三天。為了讓政府重新開門，眾議院領袖 McConnell 保證將在眾議院內就移民問題進行公開辯論，從而換取民主黨的支持。

昨天，美國總統川普表示，如果民主黨人拒絕他移民改革的要求，他會歡迎政府再度關閉。他說美國移民法案包含了「允許兇手進入這個國家並繼續殺人的漏洞」。如果這些事情得不到解決，「我樂於見到政府關門。」

去年 9 月，川普突然宣布廢除「童年入境暫緩遣返」（DACA）移民項目，該項目旨在保護那些在兒童時期被父母帶入美國的無證移民（「夢想生」），覆蓋約 80 萬人。根據川普總統去年頒布的法令，DACA 將於今年 3 月 5 日到期。

眾議院少數黨領袖佩洛西一直堅持把預算問題和「夢想生」問題綁定，但也有其他民主黨議員已開始建議，分開解決這兩個問題。

『新聞來源／華爾街見聞』