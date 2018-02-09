平昌冬奧今揭幕 文在寅明晤金與正 或有金正恩親筆信

南韓平昌冬季奧運會今 (9) 日揭幕。南韓總統府周四 (8 日) 宣布，總統文在寅將於周六 (10 日) 接見到訪的北韓高級代表團，包括領袖金正恩的胞妹金與正，並共晉午餐。

《星島日報》報導，南韓統一部周四表示，北韓當天下午通知，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正等北韓高級別代表團成員周五 (9 日) 乘專機從平壤出發，從朝鮮半島西部海域 (黃海) 繞飛，當地時間下午 1:30 直達南韓仁川機場。統一部表示，預計北韓高級別代表團抵南韓後，將直接前往江原道平昌出席冬奧開幕禮。冬奧會期由 2 月 9-25 日。

北韓高級別代表團周五起到南韓訪問 3 天。代表團日程中可能會有多次同文在寅會面的機會，同時也不排除同美國副總統彭斯 (Mike Pence) 接觸的可能性。但彭斯在東京與日本首相安倍晉三會晤後放話，美國要對北韓祭出「最嚴厲的制裁」，對要求北韓放棄核武。

北韓代表團也不打算見美國官員。北韓外交部北美司司長金永三表示：「我們從不乞求與美國對話，接下來也一樣。我們表明，我們無意在訪問南韓期間，與美國官員會面，也不打算利用冬奧當政治工具。」美國一直指責北韓綁架平昌冬奧。

另一個關注焦點，金與正是否會帶來金正恩給文在寅的親筆信，若有此信，是否包括建議兩韓舉行峰會。《華爾街日報》報導稱，金與正首次正式訪韓提高了兩韓以及美朝高層接觸的可能性。

此外，外界也關注金與正是否會跟川普的女兒伊凡卡碰面。據白宮官員稱，總統川普的長女伊凡卡 (Ivanka Trump) 將帶領總統代表團，參加平昌冬奧閉幕禮。

在冬奧開幕前夕，北韓昨日上午 10:30 在平壤金日成廣場舉行建軍 70 周年閱兵禮，動員 13000 多名士兵，共 5 萬餘人參加，但持續時間和整體規模都較去年有所縮水。消息人士稱，閱兵持續時間為 1 小時 30 分至 40 分，而去年金日成誕辰 105 五周年的紀念閱兵禮時長近 3 小時。分析認為，北韓或有意盡量避免閱兵禮給平昌冬奧的氣氛潑冷水。