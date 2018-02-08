紐約匯市─國會通過二年預算協定 美元指數擴大漲幅

美元週三擴大漲幅，國會議員通過二年預算協定，避免政府本週關門，支撑了美元上揚。

美國股市週三上漲，全球股市與債券壓力因而減輕。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.8% 至 90.320。

歐元下跌至 1.2267 美元，創二週低點，週二尾盤報 1.2379。

英鎊下跌至 1.3868 美元，週二尾盤報 1.3950。

參院領袖說，他們達成了二年預算協定，讓政府免於在週五開始關門。

此外，本週稍早，股市波動率上升，引發了市場動盪，今日終告減緩，全球股市與債券殖利率回穩。

週一，美國股市重挫，道瓊創下史上最大跌點，聯準會 (Fed) 於 3 月升息的預期因而消退，今日則又告恢復。達拉斯 Fed 銀行總裁 Robert Kaplan 稍早說，股市波動與回檔應屬健康。

在德國，總理梅克爾的基督民主聯盟與社民黨進行的聯合政府協商，達成了協議。支撑了歐元於早場上漲。這項協議需要社民黨議員投票，以組成新政府。若無法通過，則德國將重新舉行大選。

在布魯塞爾，歐盟週三調高了歐元區的經濟成長預測，預期今年 GDP 成長 2.3%，前次預測為成長 2.1%。2019 年成長預測調高至 2%，原預測為成長 1.9%。

分析師說，歐洲經濟的漲勢氣氛，刺激了歐元的胃口。技術面而言，歐元兌美元的日線圖正處於技術性回檔，歐元在 1.2300 美元水準為重要關卡。

