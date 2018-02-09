小米手環獨家生產商華米赴美IPO 首日跌破發行價

小米智能手環獨家生產商華米科技周四正式在美國紐交所掛牌上市，發行價為每股美國存托股票(ADS)11美元。該公司開盤價報12美元，較發行價上漲約9.1%，但隨後下跌超4%，至10.55美元，跌破發行價。
華米主要產品包括小米品牌的智能手環及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動系列的智能手環及智能手表。截止2017年9月30日，華米科技研發的小米運動App及運動健康雲平台為4960萬名用戶提供互聯網服務。
招股書顯示，在截至2017年11月30日的兩個月時間裏，華米科技的營收為4.767億元人民幣(約合7160萬美元)，其中小米可穿戴產品的營收為3.450億元人民幣(約合5190萬美元)，自身品牌的產品和其他部分的業務收入為1.317億元人民幣(約合1980萬美元)。在截至2017年11月30日的兩個月時間裏，華米科技的凈利潤達到了5220萬元人民幣(約合790萬美元)，去年同期為1400萬元人民幣。
來源：華霰街見聞
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