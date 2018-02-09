微創醫療(00853-HK)旗下微創心通增資計劃有補充協議

微創醫療(00853-HK)公布，微創醫療旗下的微創心通於去年8月公布的增資計劃有補充協議。據此，訂約方同意中金浦成轉讓其於股權轉讓及增資協議項下之全部權利、利益及義務予中金康瑞，即中金浦成同意按總代價1.8億元(人民幣.下同)收購目標公司於該等轉讓及投資交易完成後經擴大股本的合共約10.3767%。

去年8月22日，原股東包括微創上海、琛雪投資及健益興禾及微創心通與華傑、中金浦成及華泰瑞合訂立股權轉讓及增資協議以及股東協議，據此，華傑、中金浦成及華泰瑞合約以2.48億元認購微創心通經擴大股本中若干新發行權益，以及約以1.81億元購入琛雪投資及健益興禾於微創心通所持有的若干權益。完成後，微創上海、琛雪投資及健益興禾持有微創心通約25.0873%，微創醫療持微創心通股權，由約77.2727%減至約65.8647%。投資者於股東協議項下獲授予贖回權。

微創心通為於中國註冊成立的有限公司，是中國領先的高端心臟瓣膜植介入醫療器械研發和製造企業，在創新型心臟瓣膜植介入業務上有廣泛的產品研發布局。

公司指，預期上述交易帶來約2.48億元用作微創心通的推廣及研發開支以及一般營運資金。

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