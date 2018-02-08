〈花蓮強震〉中華電、大同集團各捐千萬 遠傳號召千名員工捐血

花蓮強震，企業愛心不斷，中華電 (2412-TW) 今 (8) 日宣布捐款 1000 萬元賑災，同時也發動員工自由樂捐；大同 (2371-TW) 集團旗下各公司發起捐款，共募得 1000 萬元，將交由花蓮縣社會救助金專戶專款專用，協助因地震受災民眾重建家園；另外，遠傳 (4904-TW) 得知花蓮血量庫存僅剩 4.9 天，未達安全庫存量，立即安排捐血車至內湖總公司，號召千名員工一起捐血。

中華電指出，捐款將透過「衛生福利部賑災專戶」，提供當地災民急難救助用。另外，公司內部也發動員工自發性捐款活動，呼籲全體員工發揮同胞愛，為花蓮受難的民眾盡份棉薄之力。

近日餘震頻傳，中華電表示，持續密切監控當地通信設施保持暢通，且提供前進指揮所及災民收容所免費電話及 WiFi，以利當地民眾及災區救災人員維持通信順暢。

大同表示，聯合集團內各公司發起捐款，共募得 1000 萬元；大同訊電將動員宜蘭、花蓮、台東服務站，免費提供災區家電產品諮詢服務，協助災民度過災後重建的需要。

遠傳指出，近日花蓮餘震不斷，自昨日就動員員工前往花蓮小巨蛋及中華國小收容所，主動關懷，且設置關懷服務站，提供通訊設備、暖暖包、熱水等服務；同時還免費提供 100 台全新手機及易付卡送至災區，讓災民索取，協助災民通訊順暢。

遠傳表示，依 2/7 台灣血液基金會表示，花蓮最新數據顯示血量庫存僅剩 4.9 天，未達安全庫存量，今日特別號召千名員工一起「熱血」動起來，遠傳說，針對花蓮受災戶提供帳單暫緩催收 3 個月、災戶月租費減免 3 個月，凡受災區客戶進線都將彈性處理帳務問題，協助災民一同度過難關。