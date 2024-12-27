承諾依舊有效！維基百科若改名雞基百科 馬斯克：我出10億美元
鉅亨網編譯許家華 2024-12-27 09:31
俄羅斯電視台報道，億萬富翁伊隆馬斯克確認，他提出的以 10 億美元贊助維基百科並將其更名為「雞基百科 (Dickipedia)」的建議仍然有效。馬斯克在社交平台 X 上回應：「確有此事，提議仍然有效。」
這項提議的背景是，維基百科近期遭到批評，被指控有左傾偏見。馬斯克曾表示，維基百科已經「變味」，並呼籲「修復維基百科」。他認為，該平台被「極左翼活動分子把控」，並敦促人們停止向其捐款。
馬斯克質疑維基媒體基金會為何需要大量資金來運營維基百科，認為「當然不需要它來運營維基百科」，並指出用戶可以在手機上安裝整個文本副本。
維基百科方面曾解釋，雖然其英文版文本約為 51GB，但整個維基百科（包括媒體和其他語言）的數據量達到約 428TB。 2022 年，維基媒體基金會的收入為 1.54 億美元，支出為 1.45 億美元。
此外，俄羅斯外交部女發言人瑪麗亞 · 扎哈羅娃也在 11 月批評維基百科，稱其在歷史和政治文章中存在片面和偏見的解讀，反映出以西方為中心的觀點。
馬斯克在 2023 年 10 月發布了一張維基百科呼籲捐款的圖片，並表示：「如果他們把名稱改為雞基百科，並維持至少一年，我願意給他們 10 億美元。」他還強調這是「硬性實際報價」。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 就愛天下大亂？共和黨參議員：選馬斯克來當眾院議長好了
- 川普遭38人背刺？提高債務上限提案遭否決 美政府停擺危機 馬斯克成影子總統
- OpenAI奧特曼痛批馬斯克愛鬥：就是個惡霸 跟貝佐斯、蓋茲及祖克柏等億萬富豪都吵過
- 政府效率部出師大捷！美眾院砸1547頁預算 馬斯克用AI縮成116頁
下一篇