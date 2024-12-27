承諾依舊有效！維基百科若改名雞基百科 馬斯克：我出10億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-12-27 09:31

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俄羅斯電視台報道，億萬富翁伊隆馬斯克確認，他提出的以 10 億美元贊助維基百科並將其更名為「雞基百科 (Dickipedia)」的建議仍然有效。馬斯克在社交平台 X 上回應：「確有此事，提議仍然有效。」

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這項提議的背景是，維基百科近期遭到批評，被指控有左傾偏見。馬斯克曾表示，維基百科已經「變味」，並呼籲「修復維基百科」。他認為，該平台被「極左翼活動分子把控」，並敦促人們停止向其捐款。

馬斯克質疑維基媒體基金會為何需要大量資金來運營維基百科，認為「當然不需要它來運營維基百科」，並指出用戶可以在手機上安裝整個文本副本。

維基百科方面曾解釋，雖然其英文版文本約為 51GB，但整個維基百科（包括媒體和其他語言）的數據量達到約 428TB。 2022 年，維基媒體基金會的收入為 1.54 億美元，支出為 1.45 億美元。

此外，俄羅斯外交部女發言人瑪麗亞 · 扎哈羅娃也在 11 月批評維基百科，稱其在歷史和政治文章中存在片面和偏見的解讀，反映出以西方為中心的觀點。