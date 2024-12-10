〈電信三雄財報〉11月獲利王換人坐！台灣大EPS 0.43元力壓中華電

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 19:28

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電信三雄今 (10) 日公告 11 月營收，台灣大 (3045-TW)11 月每股純益 0.43 元，成為單月獲利王，高於中華電信 (2412-TW) 的 0.4 元，以及遠傳 (4094-TW) 的 0.32 元。

中華電信

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中華電信 11 月營收 202.3 億元，月增 0.5%，年對年持平；EBITDA 73.6 億元，月增 1.5%，年增 5%；稅後純益 31.1 億元，月增 1.3%，年增 8.7%，每股純益 0.4 元。

中華電信累計今年前 11 月營收 2050.2 億元，年增 2%；EBITDA 795.1 億元，年減 0.4%；稅後純益 343.9 億元，年減 0.7%，每股純益 4.43 元。

中華電信指出，11 月受惠 ICT 業務表現亮眼，包括網路數據中心 (IDC) 以及雲端業務持續帶來穩定收入，其中，資安服務成為 ICT 業務中表現最突出的項目。且截至今年 11 月，ICT 業務營收年增雙位數。

台灣大

台灣大 11 月營收 230.7 億元，月增 44.8%，年增 6.29%；EBITDA 38.6 億元，月增 11.2%，年增 24.39%；稅後純益 13.3 億元，月增 12.7%，年增 39.6%，每股純益 0.43 元。

台灣大累計今年前 11 月營收 1822.2 億元，年增 10%；EBITDA 390.2 億元，年增 21%；稅後純益 128.7 億元，年增 23%，每股純益 4.25 元。

台灣大 11 月營收受惠行動服務以及電商旺季帶動，營收超越 230 億元，寫下歷史新高，每股純益 0.43 元同樣創下 8 年同期新高。其中，行動服務營收年增達 24%，除了受惠於合併台灣之星後的營收挹注，台灣大既有智慧型手機月租用戶 ARPU 同樣年增 5%，維持健康的有機成長動能。

遠傳

遠傳 11 月營收 93.32 億元，月減 5.2%，年增 5.5%；EBITDA 30.43 億元，月減 1.1%，年增 13.7%；稅後純益 11.45 億元，月減 2.1%，年增 20.8%，每股純益 0.32 元。

遠傳累計今年前 11 月營收 946.31 億元，年增 11.3%；EBITDA 330.5 億元，年增 12.9%；稅後純益 115.02 億元，年增 12.2%，每股純益 3.19 元。