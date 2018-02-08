華為2018年投入50億人民幣在5G研發

高通 (QCOM-US) 全資子公司高通技術公司 (Qualcomm Technologies) 與諾基亞 (HEL: NOKIA) 近期完成 5G 測試，目標 2019 年全面部署以 3GPP 標準為基礎的 5G 基礎架構與裝置，並於 2019 年提供商用化 5G 網路，特別是美國、中國大陸、日本、韓國和歐洲。

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無獨有偶，新浪科技今 (8) 日報導，華為在今日舉行的 MWC 預溝通會上宣布，2018 年將投入 50 億人民幣用於 5G 研發，同時 2018 年將發布 5G 基於 NSA 的商用版本和全套 5G 商用設備，2019 年將推出 5G 麒麟晶片和智慧手機。

華為 5G 產品線總裁楊超斌介紹了華為在 5G 研發方面的歷史和現狀。華為在 2009 年開始啟動 5G 研究與創新，2012 年推出了關鍵技術驗證樣機，2013 年投資 6 億美元用於 5G 研發，2015 年推出系統測試原型機，2015 年 - 2017 年參與 3GPP R15 標準的制定，2018 年將啟動 5G 商用。

楊超斌表示，在聯合超過 30 家運營商的創新之下，華為 5G 核心理念已被 3GPP 接納。華為在技術指標、產業推進和 5G 應用驗證上實現了領先，目前已經在韓國首爾、加拿大溫哥華等地進行了大規模的 5G 商用測試。

華為常務董事、戰略 Marketing 總裁徐文偉在演講時表示，2017 年華為的研發投資超過 120 億美元，全球排名第六。未來，華為將持續保持研發的高投入，預計每年的投入規模將在 100-200 億美元左右。

他還透露，2018 年華為將投入 50 億人民幣用於 5G 研發。同時 2018 年將發布 5G 基於 NSA 的商用版本，並推出包含商用 CPE 在內的全套 5G 商用設備。而 2019 年，華為將推出 5G 的麒麟晶片和智慧手機。