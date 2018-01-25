高通和聯想、小米、中興通訊等品牌簽署5G合作 計劃2019年推出5G手機

中國證券網今 (25) 日報導，在今日舉辦的 2018 美國高通 (QCOM-US) 中國技術與合作峰會上，高通與中國手機等相關廠商宣布了 5G 領航計劃，預計最早於 2019 年推出符合 5G 新空口（NR）標準的商用終端。

綜合騰訊科技、新浪科技 1 月 25 日消息，據悉，來自聯想 (0992-HK)、OPPO、vivo、小米、中興通訊 (000063-CN) 以及聞泰科技 (600745-CN) 的高管與高通總裁 Cristiano Amon 一起，在峰會上表示將針對這一計劃共同合作。這些企業旨在加速商用頂級 5G 終端，預計最早在 2019 年的推出。

Cristiano Amon 表示，全世界任何角落，未來都可以通過 5G 技術進行連接，隨著 5G 時代的到來，智慧手機發展將進入一個全新的時代。

高通近期開展的 5G 消費者調查顯示，60% 的中國受訪者表示有意願在 5G 智慧手機上市後進行購買。根據 Counterpoint Research 的研究，2017 年全球十大 3G/4G 智慧手機廠商中有七家是中國廠商。中國的行動產業更是展露出強勁的創新和發展勢能，5G 的來臨勢必將進一步改變全球行動產業格局。

高通稱，通過 5G 領航計劃，高通期望能夠為中國廠商提供開發頂級和全球 5G 商用終端所需的平台。同時與中國廠商將不僅探索由 5G 帶來的全新移動應用和體驗，也將專注於其他變革性技術。例如人工智慧（AI）和物聯網（IoT），從而繼續驅動全球技術演進和行業變革。