補教老師轉行，靠寫程式在數碼世界裡年薪翻倍

【撰文：蔡紀眉】

滑手機時，低頭族大概都有被行動廣告嚇到的經驗，好比說，昨天隨意瀏覽了一篇關於 PM2.5 的文章，今天各品牌空氣清淨機的促銷廣告，就出現在完全不相關的網頁上，這看似直覺、不經意的推播，其實背後涉及了龐雜且精準的大數據運算。

台灣大哥大自 2013 年推出的「TA Media」行動廣告聯播網，借助集團的電信用戶資料，描繪出更具象的消費者輪廓，目前涵蓋超過 3 千 5 百個行動投放平台，包含網頁、App 和 WiFi 熱點，是台灣最大的行動廣告聯播網。而台哥大產品技術處行動廣告開發課，是優化「TA Media」廣告效益的核心部門，工程師吳宗翰身為其中一員，他每天最大的任務，就是從海量的行動廣告數據中，揪出一筆筆惡意點擊來源。

「我滿幸運的，一開始就接觸到機密資料，有點像打電動、抓小偷的感覺。」吳宗翰說，自己是部門中最菜的工程師，卡關的時候，想法陷進去出不來，求助組內前輩，往往一個提醒，例如加入程式條件、改變限制式方向，最後都能順利破關。

進入台哥大之前，吳宗翰在一家全台連鎖的數學補習班當老師，這是他退伍後第一份工作，一待就是兩年半，學生從小一到高三都有，「他們成績進步，我就很開心。」但少子化壓力，他看不到這行業的未來，加上工時長、休假時間不固定，壓縮了與家人朋友相處的時間，都讓他開始思考轉行。

循著大數據熱潮，加上大學應數系的背景，吳宗翰決定從學程式開始改變，「程式很重邏輯，邏輯通了寫起來才輕鬆，這點跟數學很像。」進入台哥大後，Java、Spark 以及 Hadoop 系統，成了他最常用到的工具，每天看著組內資深的工程師同事，他想加快分析資料的速度、想更即時地找出惡意點擊。

從周旋於學生、家長各種「人」之間，轉換到數碼世界，吳宗翰的生活起了很大的變化，除了年薪翻倍外，也有了更明確的目標。

程式很重邏輯，邏輯通了寫起來才輕鬆，這點跟數學很像。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 285 期

來源：《數位時代》 2018 年 2 月

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