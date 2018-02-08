遊戲動畫師coding，讓每個人說出自己的故事

【撰文：蔡紀眉】

專攻遊戲美術的歐莉娜，曾有一段時間在紐約工作，也為不少知名大廠繪製 2D、3D 遊戲動畫，現在，她把這份才能結合程式設計，努力開發繪本動畫 App 模組，讓每個人都能把自己創作的繪本故事套入其中。

自由工作者張慧玲，曾在美國求學、工作九年，時間久了，她更習慣朋友直接喊她「歐莉娜」，就連護照上的中文姓名羅馬拼音，也改成了 Olina Chang。

歐莉娜在美國西岸的舊金山求學、東岸工作，期間做得全是遊戲美術相關，公司位於紐約州的窮鄉僻壤，距離繁華的紐約市大約三小時車程，是一個荒涼的地方，但她參與製作的 2D、3D 遊戲動畫，全都是知名的遊戲公司，包括任天堂、Ubisoft、Majesco 等等。

如果你曾經玩過任天堂 NDS 上的迪士尼公主寶石系列，很可能你操作的角色，就出自歐莉娜之手。

歐莉娜說，她從小就有孩子緣，爸爸是老師、媽媽是居家保母。學生時代，家中總聚集了多位學齡前的孩子，當媽媽忙不過來時，她就成了最好的幫手。當起孩子王，陪玩、餵食、哄睡樣樣都來，喜歡畫畫的她，總能讀到孩子眼裡的焦慮和孤單，從那時候起，歐莉娜就默默許下心願，將來要為孩子而畫。

回到台灣後，歐莉娜先是靠著接工商插畫案維持收入，後來應朋友之邀，到東吳大學推廣部授課，除了教授自己的老本行動畫美術外，也教貼圖和繪本創作。她想，既然現代人離不開手機，何不設計一款繪本動畫 App 模組，讓每位同學都能把各自創作的繪本故事套入其中，並且製作成類似 App 電子書，隨時帶在身邊，與更多人分享。

「以前在遊戲動畫公司，總覺得 coding 事不關己，是工程師的事，我只要把美術顧好就好。」但為了繪本 App 的構想，加上接案需要，她硬著頭皮，學起程式語言 HTML、Lua、Python 等等，除了坊間課程外，也積極參與 Women Who Code 等科技社群的交流活動、擔任志工，「加入社群後，終於對寫程式有了點開竅的感覺。」

歐莉娜沒想到的是，她一路在遊戲動畫公司工作，畫筆下的角色鎖定學童玩家，某種程度上，她早就圓了童年的夢想；而透過程式學習，設計出的動畫繪本 App，或許有一天，她也能幫助更多人圓夢。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 285 期

來源：《數位時代》 2018 年 2 月

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