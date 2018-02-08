當了13年的法律人，靠coding開啟程式創業第二人生

【撰文：蔡紀眉】

城邦集團從出版起家，跨足平面雜誌、數位網站、行動 App 等載體，是重要的台灣原生媒體集團之一。2007 年，城邦以超過 1 億元新台幣，併購當時的部落格服務新創公司痞客邦，寫下集團數位轉型的重要里程碑。其中，負責產品研發的城邦前營運副總許俊雄，扮演了關鍵角色。

許俊雄在城邦待了 13 個年頭，在集團的數位轉型道路上，幾乎無役不與。法務背景的他，先是參與了痞客邦的收購過程，為了摸熟 Web 2.0 熱潮下的網路原生觀念，進一步請調痞客邦；接著，他內部創業了「設計家」網站，2010 年後，當行動趨勢興起，他也領頭做了集團內的第一個 App。

為何一位法律人，會對網路世界充滿熱情，甚至說自己已練就把工具丟一邊，「用筆記本就能寫程式」的能力呢？

「短短五、六年的時間，平面和數位的思維已經完全翻轉。」許俊雄說，網路世界迷人、變化快，在無聊枯燥的法律工作之外，他相信透過 coding 這項工具，有機會創造無限可能，而事實上，他學習寫程式的根本動機，仍不脫法務工作。

「當時我還在城邦法務部門，每天要處理大量合約，最好提升效率的方式，就是做個類似資料庫的功能，把合約建立編號、抬頭，未來同事要調閱就很快。」於是他開始自學寫程式，用 PC 架了一台伺服器，雖然只是企業內網（intranet）的概念，卻有效解決棘手的合約建檔問題。

許俊雄分析，所有的程式語言都有一套函式庫，概念類似法律體系中的法典，尤其法律和程式都重邏輯思考、都是目標導向，「法律是先有心證，再找法條詮釋，程式設計也是先看到藍圖，再去找相對應的工具實現，只是每個人選擇不同的工具罷了。」這看似在光譜兩端的學科，意外在他身上找到了平衡點。

其實，許俊雄的科技啟蒙來得甚晚，退伍之後，他才買了人生第一台電腦，回憶城邦數位轉型的過程，他有感而發，「所有行業都是網路相關，無關的，就可能等著被淘汰。」離開城邦後，他選擇創業，結合媒體經驗和程式技術，一個純數位的媒體平台「見學館」應運而生。

見學館專門提供和建築設計、空間再造相關的專業報導，從前台網頁呈現、社群互動，到後台資料庫、運用 Messenger 聊天機器人的圖書交流勸募系統，所有與程式相關的架構設計，全由許俊雄一手包辦，也因為創新的媒體經營模式，以及建築二手書共享機制，讓見學館連續兩年獲得日本優良設計賞（Good Design Award）。

從網頁前端的 HTML、JavaScript 學起，到後端的 PHP、資料庫，許俊雄自豪，已沒有什麼語言難得倒他，「保持對網路的興趣，進入程式學習這條路，自己的需求只有自己最清楚。」在發現問題、提出問題之後，更要當能解決問題的人，這是他在跨界學習之路上最大的體悟。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 285 期

來源：《數位時代》 2018 年 2 月

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