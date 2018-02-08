壽險業一年3.4兆保費入袋 產險業保費成長7･43％

文●鄭慧菁、許伊婷

前（二○一六）年底因責任準備金利率調降，掀起保單大停售，創下新契約保費收入一．二七兆元刷新高，儘管二○一七年起取而代之的新保單保費較昂貴，銷售成績依然亮眼，新契約保費收入仍達一．二六兆元，小跌○．八％，總保費收入更創歷史新高，達三．四二兆元。

二○一七最夯險種 五成利變型三分投資型

二○一六年底壽險業預測二○一七年會是利變型壽險的天下，因為低利環境下，銀行定存利率持續低迷，相對高利的利變型壽險就是保守儲蓄族的不二之選，果不其然，去年全年新契約保費收入利變型壽險就拿下半壁江山，占整體四十九．三％，比前年高出三．三％，保費收入成長七％，尤其去年新台幣匯率強強滾，使美元相對便宜，去年美元兌世界主要貨幣大貶七％，為十年來最弱，造成美元保單熱銷，其中也以「利變型」賣最好，富邦、南山、新光、中壽…… 等多家壽險公司去年靠美元保單賺進不少保費收入，整體市場前十月美元保單新契約保費收入就高達一一九．三一億美元，較前年同期成長高達二倍以上。

即使外界期待川普稅改政策可以吸引資金回流、創造就業機會、帶動經濟復甦，但還有待觀察，不少專家預測美元不會太快爬起來，壽險業預估二○一八年美元保單會更火紅。

另一個人氣險種是去年初受到全球景氣回溫、金融市場表現熱絡影響而重出江湖的投資型保單，市場占比三十一．七％，翻轉二○一六年僅十六％的低占比，保費收入成長一○三％，其中年金比壽險熱賣，分別占十七．四％及十四．三％。去年投資型年金保費收入成長幅度驚人，與前年相比成長一四九％，一年有九個月成長率破百，三月份甚至超過四倍，衝刺力道打趴其他險種。

險種的市占率有消就有長，前年占比第二大，達二十七％的傳統壽險，今年只剩八．七％，大幅衰退六十八％，去年僅銷售一一○○億元，主因為前年底調降固定利率後，有機會領到更高宣告利率的利變型保單更甜，對照利變型壽險入袋收入六二一五億元，傳統型壽險被遠遠拋在後頭。

人身保險的四大類險種仍以壽險占最大宗，共吸金九一三五億元，搶下七十二．五％市場。

壽險業日進九十四億元 保障型有待加強

雖然去年初年度保費收入衰退○．八％，但總壽險業保費收入達三．四二兆元，相較去年三．一三兆元，成長九．三％，平均日進九十四億元，以去年全台長照支出一百多億元來看，去年一整年總保費收入可以支應三百多年的長照支出。

今年前三名與去年相同，總保費收入龍頭還是國泰，且成長十四．七％，第二和第三分別是南山和富邦，國泰以七六八三億元遙遙領先亞軍南山的五二○五億元，是唯一總保費收入超過七千億元的壽險公司。

去年第四名和第五名交換坐，台灣以二八八三億元，成長率十四．二％，超越新光的二八一○億元。排名第六到十名依序為中國、三商美邦、中華郵政、全球、安聯（詳表五）。

總保費收入成長最多的是安達的七十三．九％，第二高為第一金的六十一．五％，第三是安聯，成長五十．四％。

產險業保費收入 156 億 成長 7･43％

與二○一六年接二連三的天災人禍相較，去（二○一七）年算是倒吃甘蔗的一年，雖然二月發生蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆事件，造成三十三人死亡、十一人受傷，幸而往後十個月再無重大傷亡；八月因桃園大潭電廠六部機組跳脫，導致全台多處停電，在快速供電後未造成重大損失，整體來說還算平順。

儘管人員傷亡並不嚴重，但農業損失卻讓農民叫苦連天，受到尼莎、海棠雙颱影響，全台農林漁牧業損失近五億元，還有多起豪雨造成一期水稻欠收、數十萬雞隻泡湯。接二連三發生重大農損，迫使農業保險蓬勃發展，水稻保險、石斑魚保險、禽流感保險相繼問市，由於目前尚在推廣階段，要叫習慣接受補助的農民掏錢買保險並不容易，對保費挹注更是微乎其微，支撐簽單保費攀升的主力險種，仍是車險、火險及手機保險。

簽單保費成長百億 網路投保貢獻六億

二○一七年產險簽單保費收進一五六○億元，成長七．四三％，是繼二○一六的高成長率後，又一顛峰，新興通路「網路投保」穩定成長也算一大功臣。去年民眾透過網路投保產險共五十二萬六千五百件，共收進六億一千五百八十二萬元，年成長四十八％。其中汽車險簽單保費約三億元，機車逾二億元，合計車險為網路投保帶入八成業績。\

至於旅平險，因受保額限制，難以在網路投保大鳴大放，不過在今年金管會針對網路投保已作第五階段開放後，前景可期。

第五階段放寬財產保險每張保單主附約年繳保險費限制從五萬元上調到十萬元，且將意外險死殘保額的投保上限提高，非有效契約客戶的保額從六百萬元調高至一千萬元，有效契約客戶的投保上限從一千萬元調至一千五百萬元，另外，投保後不需要進行抽樣電訪，增加消費者投保便利性，更符合旅平險短期且急迫需求的特性，相信今年網路投保簽單保費將會站上另一波高峰。

房市慘澹、車市活絡 保費淨增五十八億

在車險方面，產險公會原本預期近三年新車市場均維持在四十二萬～四十四萬輛，成長力道逐漸趨緩，可能為二○一七年汽車保險簽單保費成長帶來壓力，不過，在房市慘澹的情況下，民眾反而願意把錢用來買車，雖然交車數量不變，但進口車市更為熱絡，受惠保費相對較高，以及責任險損失率高、保費也有調整等因素，車險簽單保費收進八五二億元，成功拿下五十四．六％產險市場，成長七．二九％。

以去年全年簽單保費淨增加一○七億元計算，車險就占五十八億元，貢獻五成四。

巧遇再保十八個月高峰期 火險成長十％

去年火險市場「強強滾」，簽單保費從前一年度的一○七億元成長至一一八億元，年增十％，不過，產險業者表示，可能有點虛胖。

為了更具競爭力，商場上慣用的手法是「以量制價」，一年一約的產險則以拉長再保期間做為取得價格優勢的籌碼。實務上，火險再保安排最長達十八個月，產險業者分析「如果在二○一七年三月出單，和再保公司談的條件是到隔年八月三十一日，因此，簽單半年後，也就是二○一七年九月一日，會將原本的火險保單退保再加保一年，讓保障期間與再保期間相符。」如此一來，二○一七年分別在三月及九月各認列了保費收入，合計共十八個月。

以此週期推算，今年火險會回到十二個月簽單保費可認列，到了二○一九年就只剩六個月，去年剛好遇到十八個月再保高峰期，所以能交出漂亮成績單，可以預期今、明兩年火險若無實質業務成長，會計帳上的表現將會趨緩甚至衰退。

各年度火險保費收入變化詳圖一。可以發現，二○一五年產險公司同樣為配合企業財務政策，將續保日往後挪動，使保費衰退了六點四個百分點。

來源：《現代保險健康理財》 350 期

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