【日盛投顧】農曆年前將持續量縮整理

◆盤勢分析

1. 週四台股開平高震盪，最高點 10,609 點未站回半年線（10,681 點）及 5 日線（10,711 點），最低點 10,512 點守穩在年線（10,393 點）之上，終場指數下跌 23.02 點，跌幅 0.22%，收在 10,528.52 點，成交金額為 1,197.34 億元，小於 5 日均量（1,578 億元）及 20 日均量（1,456 億元）。三大法人合計賣超 119.96 億元：外資賣超 84.30 億元、投信賣超 6.33 億元、自營商賣超 29.33 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈帶量方有助走出震盪整理期。

（2）、均線：支撐為 10,300 點至 10,500 點，壓力為季線（10,757 點）附近。

（3）、技術指標：KD 及 RSI 開口向下，9 日 K 值（28）及 5 日 RSI（25）低於 50，短線震盪築底。

3. 選股方向可留意半導體、遊戲、電競、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融等。

半導體為大盤反彈要角 工業 4.0、原物料、內需、金融、生技為盤面主流

1. 半導體：

晶圓代工需求穩定成長，2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進受惠，5434 崇越、3289 宜特、5536 聖暉、6196 帆宣、3413 京鼎等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用，2351 順德導線架切入車用。IC 設計仍為個股表現，指標有 2454 聯發科、3227 原相、2401 凌陽、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、3035 智原、6435 大中等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 電競：

產業穩定成長， 2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩、3540 躍越、6150 撼訊等爭雄。

3. 無人商店：

無人商店改變購物新模式，概念股包括鏡頭 / 投影 3019 亞光、3504 揚明光、3630 新鉅科、3008 大立光、電子標籤 8069 元太、3141 晶宏、3094 聯傑、生物辨識 2405 浩鑫、3227 原相、6462 神盾、5351 鈺創、3D 感測 2360 致茂、6271 同欣電、3374 精材、PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等。

4. 被動元件：

漲價及缺貨題材加持， 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6127 九豪、8043 蜜望實、3537 堡達、2478 大毅、3624 光頡、6173 信昌電、6449 鈺邦、3090 日電貿、2481 強茂等輪動。

5.PCB：

2367 燿華元月營收年增 6 成，上游 3645 達邁切入手機散熱，6213 聯茂營收增溫，5349 先豐汽車板比重增加。

6. 工業 4.0：

受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、8374 羅昇、590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、3413 京鼎、2464 盟立、6188 廣明等為指標。工具機可留意 6603 富強鑫、6609 瀧澤科等。

7. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，銅 2009 第一銅、1605 華新、塑化 1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、橡膠 2104 中橡、水泥 1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、9958 世紀鋼、2038 海光、2013 中鋼構、2025 千興、2033 佳大、8415 大國鋼、2025 千興等可留意。

8. 車用：

Tesla 財報優於預期，車用現曙光，週四 2231 為升、4739 康普、4721 美琪瑪吸睛。

9. 內需：

春節將至，大陸購物、餐飲、教育、影視、童裝、自行車、鞋類等市場成長快速，相關公司有 2915 潤泰全、2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY、8933 愛地雅、8404 百和興業 - KY、9938 百和等，台灣市場受惠股包括觀光 2731 雄獅、購物 8044 網家、營建 2520 冠德、2542 興富發、5531 鄉林等。

10. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，指標可觀察 2823 中壽、2881 富邦金、2882 國泰金、891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2887 台新金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

11. 生技：

長期將受惠銀髮商機及全球健保改革，相關個股包括新藥 6497 亞獅康 - KY、4157 太景 * KY、4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、4168 醣聯、學名藥 4105 東洋、醫材 4129 聯合、4107 邦特、4153 鈺緯、保健食品 8436 大江、8279 生展、3164 景岳、防疫 4142 國光生、6452 康友 - KY、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華等。