雪球股達人溫國信 教你選對倉儲股過好年

文．洪寶山

雪球股達人溫國信今年又出了一本新書《2018 雪球股年報》，五十萬股迷都拭目以待，今年溫老師會建議什麼好股，本期「理財我最大」就邀請到溫國信老師，來談一談如何選到好的倉儲股，預備投資的口袋名單，讓自己在 2018 年能夠一路旺到年底。

台股有一千六百多檔股票，要如何選股，實在是一個惱人的問題。上千檔股票不可能每一檔都去關心、去注意，因此我們可以先從一千六百檔股票當中，挑出一百檔股票，做為「倉儲股」，就可以省下許多時間，專注於這一百檔股票，深入研究其產業、公司基本面、財報、每股盈餘等，不會隨便聽信別人買股票，遇到景氣不明時也會有信心持續抱股。

四個面向 先挑出一百檔優質股

但是要如何挑選這一百檔股票，建立自己的倉儲名單呢？溫國信表示，要根據公司在產業中的獨佔性、高毛利率和高殖利率來選股，也可以從台灣卓越 50(0050)、兆豐藍籌 30(00690) 來挑選標的。從這四個方向來選股，可以挑到優質的大型股，如果還湊不到一百檔的話，可以注意基本面不錯的小型股，這些小型股雖然不受外資和基金青睞，但還是有一些利基存在。

運用這四個面向來選股的方式，沒有產業的分別，但溫老師提醒，要盡量避開科技類股，「因為高科技類股的變化太快，如果投資人本身懂科技，那當然沒問題，如果不懂，就要盡量避開」，例如光碟類股以前股價曾高達三百元，現在只剩下個位數，漲幅波動太大，不是存入倉儲股的好標的。

有了這一百檔倉儲名單之後，也不是一百檔股票都可以馬上投資，因為有些股價可能還處於高檔，不宜進場，或是自己手邊資金不充裕，只夠投資幾檔股票。因此接下來，我們要從這一百檔中的倉儲股再挑選出二十檔。要怎麼從一百檔中再挑出這二十檔呢？

「冬種夏收」投資法 根據第三季財報再挑出二十檔

溫國信表示，可以用「冬種夏收」一年一次進出的投資法來挑選，他解釋，就是根據第三季財報來選股，通常第三季財報會在每年十一月十四日出爐，內部會計人員會先計算盈餘，市場價格會先反應，「每股盈餘高，市價偏低，我們就可以買進；相反的，盈餘很差，市價仍然高時，這時就要考慮賣出」，如果等到隔年三至四月整年度財報出來才選股，中間就會有一段很長的資訊黑暗期，所以必須把握時間提早佈局。

溫老師自創一首股市循環歌謠，完整詮釋了「冬種夏收」的投資法：十一、十二月「買妥待未來」；一月、二月「春江水已暖」，這時股價獲利會慢慢上升；等到三月、四月時，媒體會針對一些高獲利、高殖利率的個股大幅報導宣傳，所以叫做「熱情搏版面」；五月、六月「股利佳音減」，坐收股利股息；七月、八月「資金動能竭」；九月、十月「不明多觀望」，八月份以後，進入除權息的階段，股價通常會下跌，因此不是買進的好時機。

合理價、便宜價、昂貴價 買在相對低點

雖然知道何時開始進行選股，但也不代表第三季財報出來之後，所挑選出來的倉儲股馬上可以進場，股民們最關心的還是：現在進場是不是買在最高點？是不是相對低點進場賺更多？溫國信老師提供三個參考面向：合理價、便宜價及昂貴價。

以定存股大台北瓦斯 (9908) 為例，每年配息 1 元，股價 20 元，這時殖利率 (收益) 是 5％，就是合理價，如果股價打 8 折，回到 16 元，殖利率 6.25％，就是便宜價，可以進場買進。當中有 20％的差距，就是巴菲特所說的安全邊際，好比一座橋要容納十噸重的車子，得建造可承受十二噸重的橋才安全，多出的二噸就是安全邊際。但是如果股價一路漲到 32 元，也就是要花 3.2 萬元才能賺到一千元的股利，殖利率 3.125％，就是昂貴價了。

除了大台北瓦斯之外，達新工業 (1315)、大恭化學(4706) 每年都配息一元，及新光保全 (9925) 每年配息二元，也都是很好的定存股投資標的。

要注意的是，景氣循環股不同於上述定存股，例如：散裝航運股裕民 (2606)，股價曾經從 10 元上漲到 123 元，最近又回到 38 元，所以當景氣下滑時，還是要趕快賣出，如果景氣已經在最低檔，可以考慮開始進場。

前述提到透過台灣卓越 50 或兆豐藍籌 30 可以挑選到不錯的大型股，但市場上也有許多小型股，每年有不錯的配息，像是好幾年前的裕融 (9941)，當時股利 1.7 元，股價 19 元，一路漲到 30 至 40 元，很多人看到它不錯，進場拉抬，最近漲到 120 元。還有 9924 的福興工業股價在十八、十九元盤旋很久，殖利率 6％左右，後來最高漲到 59.8 元，目前回檔到 38 元附近。再來是華票 (2820)，股利從 0.8 元漲到 1.5 元，股價從 11 元漲到 15.5 元等。

一六八微笑法則 好股長期持有

這一類的小型股基本面、本質都不錯，只是一時成交量少，被市場忽略，等到被發現時，仍有很好的表現。在挑選時，可以根據溫國信老師的「一六八投資法」：「一」是持有時股價像平靜的水波不動，「六」就是每年仍有六％的股息收益，長期持有時股價、股利會慢慢上升，線型像微笑一樣，所以又叫做「一六八微笑法則」。

另外，過年快到了，股民關心有沒有紅包行情，溫國信提醒投資人，大盤已經上萬點，投資者切莫追高，注意自己的投資組合，留意基本面不錯、股價仍處於低檔的小型股，前面提到的「冬種夏收」投資法，現在去買，到三、四月應會有不錯的績效。

來源：《理財周刊》 911 期

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