現在開始學coding，用編碼加值未來

【撰文：蔡紀眉】

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）是位科技狂，他在任內曾親自示範寫程式，並編列了 40 億美元預算，將推廣電腦科學教育，視為國家戰略級的施政方針。蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，學習編碼將比第二外語更加重要，「讓你可以跟 70 億人交流。」

在全球政商名人、教育界和 NGO 組織積極鼓吹下，coding 蔚為風潮，已是多國基礎教育的指定必修，而慢了多年的台灣，在一年後即將上路的「12 年國教新課綱」（簡稱 108 課綱）中，正式將數位素養、演算法和程式設計等能力指標納入國高中課程。也就是說，學會寫程式，將成為國家未來舵手共同具備的基本能力。

當然，受影響的絕不只是學生。年輕一輩的父母開始擔心，未來將如何教育孩子？這群人同樣也是職場上的工作者，在漫長的職業道路上，又要如何與後進競爭？

事實上，華爾街日報早已定調，寫程式將成為二十一世紀工作者的必備技能。美國知名的職場評價網站 glassdoor，根據職缺數量、薪資水準和整體工作滿意度綜合評比，整理出 2017 年全美最棒工作，上榜前十名中，高達六類工作和 coding 息息相關，包括資料科學家、軟體開發工程師、使用者體驗設計師等等，都必須具備程式專長。

產業數位轉型，帶動程式人才夯

從教育現場到工作職場，從程式教育到程式學習，coding 搖身成了外語、證照之外的新寵兒，正在翻轉既有工作內容。有愈來愈多缺乏理工背景的成人工作者，透過線上、社群資源自學，或是借助新創、就業養成單位的力量，開始接觸程式設計。

而這股 coding 的風潮，除了涉及個人價值提升、就業導向之外，更是與企業組織的數位變革密不可分，當各行各業皆朝向物聯網、大數據發展，自然衍伸出大量的程式人才需求。

就拿扮演數位轉型關鍵角色的資料人才來看，根據 104 資訊科技統計，資料經濟人才需求遍布在各產業別中，缺口最大的資料工程師，今年將釋出超過 4 萬 5 千個缺額，而最底層的軟體工程師，近三年的需求累計增幅達 282%，呈現三級跳態勢。

又以科技界常見的產品企劃人員（PM）來說，過去是行銷導向，現在則多半要求有技術背景，像是提供全快閃儲存服務的矽谷公司 Pure Storage，台灣區總經理劉國龍提到，自家在招募客戶體驗、通路和業務部門員工時，仍傾向錄用懂記憶體技術的求職者，「因為他們對市場最了解，知道客戶、產業要什麼。」

在台灣引進全球三大女性科技社群的石舫亘則發現，「coding 變成很底層的技術訓練，至少得看得懂程式人員在做什麼，能互相溝通。」當寫程式成為任何一個職位的起步點，打破各項職務壁壘，勢必對職場帶來翻天覆地的影響。

跨領域程式人才，職場的耀眼之星

編碼是構成數位虛擬世界的基礎，但就像學英語一樣，各人有各人的切入點，並非人人都得成為程式高手，資策會數位教育研究所經理鐘祥仁形容，就像透過接觸 Python，「可以培養邏輯思維能力，學習如何拆解一件事，或是把需求系統化。」但這絕不代表一定得學會 Python。

特別是隨著人工智慧發展，有一天，寫程式也許會跟操作電腦、手機一樣容易上手，若是僅專注 coding，或過度強調編碼的技術面，是捨本逐末。微軟大中華區總裁幕僚長暨台灣營運長趙質忠表示，軟體工程師早就不是傳統的埋頭苦幹型，相較於熱門程式或技術來來去去，「跨產業經歷、學習能力和心態，才是更重要的。」

人才競逐，始終是企業在持久戰中勝出的關鍵，結合程式語言和領域 know-how 的跨界學習者，已成為職場上最搶手的明星。沒有程式相關經驗的人，要怎麼開始？不同背景的人，又要如何相互合作？

在此一年之初，先釐清程式學習的動機，選定感興趣的程式語言，勇敢踏出第一步，就把搞懂程式邏輯，列為今年度重要的學習計畫之一吧。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 285 期

來源：《數位時代》 2018 年 2 月

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