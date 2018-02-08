【權益變動】揚科集團(01460-HK)遭控股股東出售2億股或4.74%

港交所最新權益資料顯示，2018年02月05日，揚科集團(01460-HK)遭控股股東李昌源及其一緻行動人以每股平均價0.15港元場外減持好倉2億股，涉資約3000萬港元。減持完成後，李昌源及其一緻行動人持有股份由2,130,000,000股減少至1,930,000,000股，持股比例由50.49%下降至45.75%。

最終控股股東李昌源先生、陳國培先生、楊敏健先生及譚國華先生于2015年2月27日訂立确認契約，承認并确認(其中包括)彼等為本集團各成員公司的一緻行動人士。因此，最終控股股東被視為透過BIZ Cloud Limited、Cloud Gear Limited、Friends True Limited 及Imagine Cloud Limited共同于本公司股本中擁有控股權益。

其中，李昌源先生擁有權益的股份包括其全資擁有的BIZ Cloud Limited所持1,170,000,000股股份及其由于作為陳國培先生、楊敏健先生及譚國華先生的一緻行動人士而被視為擁有權益的760,000,000股股份。

揚科集團于2月2日晚公布，公司控股股東之一楊敏健持有的Friends True Limited分別向兩名人士出售8000萬股及1.2億股公司股份，即合共2億股。出售事項完成後，Friends True持有5.25億股，佔該公司已發行股本12.4%，仍為控股股東之一。

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