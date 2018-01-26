小米印度打敗三星策略：定價、本土牌、線上銷售

市場研究機構 Counterpoint 和 Canalys 近日發佈的報告，在領跑印度智慧手機市場長達 6 年之後，三星 (005930-KR) 終於在 2017 年第 4 季讓出了龍頭寶座，取而代之的正是過去一年在印度市場增長迅猛的中國品牌小米。

市場研究機構 Counterpoint 週三 (24 日) 發佈的報告顯示，小米在印度智慧手機的市佔率達 25%，首次正式超越三星位列第 1，三星則以 23% 的市佔率排名第 2。聯想 (0992-HK)、VIVO、OPPO 則均以 6% 的市佔率位居 3-5 位。

不過從全年出貨量來看，三星依然憑藉 24% 的佔有率勉強保持住了頭名位置，小米以 19% 位列第 2，VIVO、OPPO、聯想分別以 10%、8% 和 7% 的佔有率位列 3-5 位。

值得一提的是，2016 年小米在印度智慧手機的市佔率還僅為 6%，2016 年第 4 季則是為 9%，相比之下，2017 年全年 19% 和第 4 季的 25% 的市佔率充分顯示，小米過去一年在印度市場取得的巨大成功。

Canalys 同一天發佈的報告也指出，印度智慧手機市場的頭名位置終於在 2017 年第 4 季度易主，小米憑藉近 820 萬台的出貨量登上榜首，市佔率約 27%。期內三星出貨量約 730 萬部，市佔率約 25%，讓出榜首位置，位居第 2。

香港《明報》引述 Counterpoint 的分析認為，小米激進的定價及本土策略，允許印度分公司有更大的自主權，助它在印度擴大市佔率。

Canalys 則表示，小米在印度的成功，可能提振其擴展海外市場的野心，但隨着小米在印度的市佔率趨於飽和，而中國市場又持續萎縮，今年業務增長可能相對放慢。

除了在技術、性能、價格方面的綜合優勢外，小米線上銷售策略也是其在印度取得成功的重要原因之一。市場研究機構 Strategy Analytics 全球無線實踐高級分析師 Rajeev Nair 近對《21 世紀經濟報導》指出，印度本土廠商普遍缺乏激進的線上銷售策略，這使得它們在這一管道輸給了小米、聯想等中國品牌。

小米聯合創始人、高級副總裁劉德也曾在 2017 年 12 月表示，小米在印度取得成功的原因之一便是趕上了亞馬遜 (AMZN-US) 在印度的關鍵戰役：亞馬遜在印度的電商業務需要好的產品，與小米的合作一拍即合，小米的印度市場拓展也由此得到助力。