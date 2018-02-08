Xspace成功升空 推進器回降地面

美國知名科技大亨「伊隆馬斯克」旗下「太空探索科技公司」的新型火箭「獵鷹重型運載火箭」，載著集團招牌「特斯拉跑車」，升上太空。而這次發射最令人驚嘆的是，推動火箭升空的推進器，在與火箭分離之後，還能準確地降落回地面，連伊隆馬斯克都為此興奮不已（葉柏毅報導）

伊隆馬斯克的「獵鷹重型火箭」（Falcon Heavy），基本上是由三個獵鷹九號火箭並列連接在一起，總共有二十層樓高，由 27 架引擎，提供獵鷹重型火箭升空的推力，這些引擎的推力超過五百萬磅，相當於十八架波音 747 飛機共同起飛所產生的推力。而獵鷹火箭就是靠著這麼龐大的推進裝置，升上太空。

「獵鷹重型火箭」這次的升空目標，是要試著把將近有六十四噸重的有效負載，送入太空，其中還包括一輛特斯拉電動車。不過，獵鷹火箭的發射成本，只有同型計畫的三分之一。這次獵鷹火箭成功升空，代表未來人類進入太空的成本，可以大幅降低。

此外，這次火箭發射的另一個重點，就是火箭進入太空之後，推進器能自動降落回預定地點，回收再利用，而這一點正是大幅降低火箭發射成本的關鍵。

這次獵鷹火箭發射成功，除了象徵它足以成為世界上最強大的運載火箭之外，對於馬斯克來說，他也可以從美國國家航空暨太空總署（NASA）、衛星發射公司與美國軍方等，獲得利潤豐厚的合作計畫。