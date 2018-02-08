千億基金花不完？孫正義已經燒了400億美元！

摘要：在大約一年半前，當軟銀宣布要打造規模高達 1000 億美元的願景基金時，很多人尋思孫正義這筆錢要花到何年何月。然而現在看來，他們無疑多慮了。

在大約一年半前，當軟銀宣布要打造規模高達 1000 億美元的願景基金時，很多人尋思孫正義這筆錢要花到何年何月。然而現在看來，他們無疑多慮了。

軟銀周三發布的財報顯示，截至 2017 年底，願景基金及其附屬的規模 60 億美元的 Delta Fund 已累計投資 275 億美元，被投對象包括 ARM、輝達、平安好醫生、眾安保險等等。

除此之外，據美國科技網站 Recode，這再加上軟銀去年底對 Uber 的 77 億美元投資以及今年初對滴滴的 46 億美元投資，軟銀和 Delta Fund 累計 1060 億美元的總資金已經花出去約 400 億美元。

2016 年 10 月 14 日，軟銀宣布將與沙烏地阿拉伯主權財富基金 Public Investment Fund（PIF）聯手，打造規模高達 1000 億美元的科技投資基金。

軟銀當時公告提到，最初投資者為軟銀和 PIF，未來五年內，軟銀預計至少投資 250 億美元，PIF 投資 450 億美元。同時，還有多家國際投資者當時也在積極商談參投，未來總規模將達到 1000 億美元。

軟銀董事長兼 CEO 孫正義稱，這隻基金未來將會成為全球科技領域最大的投資者，加速「資訊革命」的發展：

隨著 SoftBank Vision Fund 的成立，我們將能夠加強對全球科技公司的投資。在接下來十年，SoftBank Vision Fund 將會成為科技領域最大的投資者，我們將進一步推動資訊革命的發展。

現在看來，成為科技領域最大投資者這個目的無疑已經輕鬆實現。

去年 12 月 28 日，Uber 同意向軟銀領導的投資者集團出售股份，《華爾街日報》當時報導提到，此輪投資中 Uber 的估值為 480 億美元，較此前 680 億美元的估值大幅折價 30%。

Recode 援引孫正義的話稱，80 億美元投資於一家公司，這對於傳統的風險投資公司來說是幾乎不可能的，很多傳統風投管理的資金總規模還不到 10 億美元。

對於如今的這種投資速度，孫正義似乎也毫無放緩的打算。軟銀昨日宣布，將把其投資業務和電信業務拆分開來。Recode 認為，這將讓孫正義有更多精力放在投資上。

『新聞來源／華爾街見聞』