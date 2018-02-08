謝瑞麟（00417-HK）：料農曆新年同店銷售有單位數增長

謝瑞麟（00417-HK）主席兼行政總裁謝邱安儀認為，雖然現時香港零售業已開始復甦，但仍然需要一段時間保持謹慎態度觀望。因今年春節黃金周較去年推後，她表示1月同店銷售額與去年同期持平，但預計1月和2月的整體數據將有單位數的增長。

目前謝瑞麟在東南亞地區主攻馬來西亞市場，在該國擁有四間店舖，公司預期於今年6至7月將在馬來西亞「空中娛樂城」雲頂新增一間店舖。謝邱安儀稱，雖然馬來西亞消費及居民收入水平不及香港，但在珠寶行業卻有較強消費意願，且當地居民對珠寶款式的接受程度更為多元化。而作為謝瑞麟根基所在的香港市場，公司副主席首席策略暨財務官伍綺琴稱將繼續謹慎實施「舖換舖」策略，根據地鐵沿線、民生區等來選擇優化店舖佈局。她表示計，期望今個財年內將內地包括加盟店在內的店舖數量拓展至400家左右。

而線上銷售方面，目前謝瑞麟已在天貓、京東等內地主流電商平台有網上銷售渠道，謝邱安儀稱計畫今年內推出公司自己的購物官網，但由於內地網購步伐較香港更快，因而會先發展內地，之後再考慮發展香港。目前線上銷售佔公司整體銷售約3%。她亦表示在發展線上平台的同時，亦會關注實體店鋪的發展。公司未來或考慮店舖升級，具體會從提高客人體驗等角度來考慮。此外，為應對零售業人手短缺，公司會考慮採用更多電腦化步驟來優化銷售過程。

文：鄒舒惠

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