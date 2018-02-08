【異動股】永利澳門(01128-HK)股價高開後橫行 未達大行目標價

早前被指控向下屬提出性要求的永利澳門(01128-HK)主席史提芬永利，正式辭退美國永利度假村主席一職，而在港上市的永利澳門於昨天停牌，並於收市後公布，史提芬永利即時辭去主席、執行董事及行政總裁職務，並由獨立非執行董事盛智文出任非執行主席，非執行董事麥馬度則獲委任為行政總裁及調任為執行董事。

史提芬永利昨日發表個人聲明，指過去數星期他自己成為了大量負面消息的焦點，自己已受影響，需要優先處理相關事件，因此認為自己目前不能繼續履行於集團的職務而決定辭職。

瑞信認為，永利澳門日常運作由另外兩名高層長時間處理，史提芬．永利主力在公司整體定位和新場設計，退下現有職務不會對永利澳門續牌、經營有太大影響，且若他日後可能受查或牽涉其他負面消息，辭任可緩和市場短期沽壓。該行給予跑贏大市評級，目標價32元。摩根士丹利則維持持平評級，目標價30.5元。

該股今早以26.5元開出，暫時走勢持平，現報26.45元，升5.8%。

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