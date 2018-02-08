【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，科技股和能源股走低，抵消工業股上漲的影響。道瓊斯指數下跌 0.1% 至 24,893 點；標準普爾指數下跌 0.5% 至 2,682 點；納斯達克指數下跌 0.9% 至 7,052 點。聯儲官員杜德利表示近期股市下跌不足以引起美聯儲擔憂。

油價週三下跌，因 EIA 公佈上週美國原油庫存增加，加上美國原油產量創新高。紐約 3 月期油下跌 2.5% 至每桶 61.79 美元。金價下跌，因美元上漲。紐約 4 月期金下跌 1.1% 至每盎司 1,314.6 美元。

香港和內地股市週三下跌。百貨超市及生活用紙類消費股上漲；汽車股受壓，吉利汽車（175.HK）1 月銷售增速放緩，股價下跌 2.0%。個股方面，九龍倉（4.HK）遭剔出恒生指數，股價下跌 4.8%；眾安在線（6060.HK）獲納入國企指數，股價上升 2.3%。恒生指數下跌 0.9% 至 30,323 點，國企指數下跌 2.0% 至 12,433 點，香港股市成交金額減少 15.4% 至 2,183 億港元。上證綜合指數下跌 1.8% 至 3,309 點，滬深兩市成交金額減少 5.9% 至 5,188 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 永利澳門（1128.HK）宣佈，Stephen A. Wynn 先生表示因近期輿論其將無法繼續有效履行工作而辭任公司董事會主席及行政總裁，公司非執行董事麥馬度已獲委任為總裁，即時生效。公司將於今天復牌。

◇ 比亞迪（1211.HK）發佈 2018 年 1 月銷量快報，1 月份總銷量 4.2 萬輛，其中新能源汽車銷量 7,330 輛。

◇ 煜榮集團（1536.HK）控股股東同意以每股 1.79 港元（較最後收盤價溢價 7.2%）出售 51.3% 股權予何笑明先生（Teamway（1239.HK）副主席；華夏健康（1143.HK）主要股東），並以相同價格作出私有化要約。公司將於今天復牌。

◇ 偉能集團（1608.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長超過 40% 至不少於 3.1 億港元（上半年按年大增 1.8 倍至 1.5 億港元），但或遠差於市場預期之 3.9 億港元。現價相當於不高於 41.2 倍 2017 年市盈率。

◇ 中國金屬利用（1636.HK）同意以 7.4 億港元（2.9 億現金及以每股 4.8 港元發行 9,449 萬新股，後者相當於現有股本 3.8%）收購年產最多 5 萬噸（技改後將上升至 7 萬噸）之銅產品企業，預計每年純利約 8,000 萬元人民幣，相當於 7.4 倍市盈率。

◇ 碧桂園（2007.HK）發佈 1 月合同銷售金額、合同銷售建築面積及均價分別為 692 億元人民幣、756 萬平方米及每平方米 9,148 元人民幣，同比分別上升 42.3%、37.7% 及 3.3%。1 月合約銷售增速優於 2017 年 12 月（-20.1%）但遜於 2017 年全年（78.3%）。

◇ 金風科技（2208.HK）首席財務官霍常寶先生辭職。

◇ 長城汽車（2333.HK）發佈 2018 年 1 月產銷快報，1 月份總銷量 11.0 萬部，同比增長 20.6%，1 月銷售狀況較 2017 年 12 月（-16.6%）及 2017 年全年（-0.4%）大幅改善。

◇ 雅居樂（3383.HK）發佈 1 月預售金額、預售建築面積及預售均價分別為 69.9 億元人民幣、55.0 萬平方米及每平方米 12,709 元人民幣，同比分別上升 51.3%、53.2% 及下降 1.2%。1 月合約銷售增速遜於 2017 年 12 月（158.5%）及 2017 年全年（69.8%）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)