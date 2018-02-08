NOW球星／張泰山棒球奇幻之旅回到「故鄉」打球

「森林王子」張泰山，以滿貫全壘打為他的澳職生涯畫上完美的句點，他回到台灣後，延續他的棒球路，加盟台中市台灣人壽棒球隊。

1 月 27 日，澳職阿德雷德鯊魚對上雪梨藍襪的比賽中，前 4 個打數都沒有敲出安打的張泰山，在第 8 局鯊魚攻佔滿壘時登板打擊，這是他澳洲職棒的最後 1 個打席，張泰山轟出左外野方向的滿貫全壘打。

張泰山在繞壘時脫帽向球迷致意，回到本壘後和隊友擁抱、擊掌，他最後掩不住激動的情緒，落下了男兒淚，並在個人社群媒體寫下「今天是一個美好的夜晚。」

隔天大聯盟官網的「Cut 4」網站，以「中華職棒傳奇」稱呼張泰山，文中也介紹張泰山在 2010 年成為中職史上第一位生涯 1000 分打點的球員，生涯 289 轟、2134 支安打同樣是中職紀錄。

雖然曾一度傳出澳職是張泰山球員生涯的最終站，不過當時張泰山的經紀公司表示，回到台灣會再討論。

後來台中市台灣人壽棒球隊正式宣布簽下張泰山，並為他舉辦加盟記者會，他在記者會上表示，今年是他球員生涯的最後一年。

張泰山表示，他的棒球生涯猶如一趟「奇幻之旅」，從職棒開始，再回到成棒，他在台中曾創造許多人生輝煌紀錄，台中是他「另一個故鄉」，很開心接到台中球隊的邀約，延續棒球生涯。



▲張泰山。（圖／資料照統一獅提供）

張泰山在中華職棒留下許多紀錄，稱他是中職傳奇一點都不為過，張泰山表示過去的紀錄就留在職棒場上。他希望以城市隊冠軍為目標，帶動成棒隊發展，希望球迷多關注台中城市隊。

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