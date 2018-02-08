綠景中國地產(00095-HK)發換股優先股與新股募7.74億

綠景中國地產(00095-HK)公布，公司與可換股優先股認購人銀順訂立可換股優先股認購協議，據此，可換股優先股認購人同意以總代價約3.89億港元認購約1.325億股新可換股優先股。

認購可換股優先股相當於目前已發行可換股優先股總數約3.88%及因發行認購可換股優先股而擴大之已發行可換股優先股總數約3.74%。認購可換股優先股可獲兌換為股份。假設認購可換股優先股獲悉數兌換，將會發行合共1.325億股換股股份。換股股份相當於目前已發行股份總數約2.81%及因發行換股股份而擴大之已發行股份總數約2.73%。

2月7日，公司與股份認購人Leadon International Investments Real Estate Limited訂立股份認購協議，據此，股份認購人同意按股份認購價每股股份2.938港元認購1.325億新股份。認購股份相當於公司目前已發行股份總數約2.81%及因發行認購股份而擴大之公司已發行股份總數約2.73%。股份認購價較昨日收市價每股3.20港元折讓約8.19%。

董事認為可換股優先股認購事項及股份認購事項乃公司之集資良機，同時擴闊公司之股東基礎及資本基礎。預期可換股優先股認購事項及股份認購事項之所得款項淨額將分別約為3.88億元及3.86億港元，並預期合共計的7.74億元將用作集團之一般企業用途及為新物業項目撥資。

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