【復牌】永利主席辭職 澳門博監局促交代

早前被指控向下屬提出性要求的永利澳門(01128-HK)主席史提芬永利，正式辭退美國永利度假村主席一職，而在港上市的永利澳門於昨天停牌，並於收市後公布，史提芬永利即時辭去主席、執行董事及行政總裁職務，並由獨立非執行董事盛智文出任非執行主席，非執行董事麥馬度則獲委任為行政總裁及調任為執行董事。

史提芬永利昨日發表個人聲明，指過去數星期他自己成為了大量負面消息的焦點，自己已受影響，需要優先處理相關事件，因此認為自己目前不能繼續履行於集團的職務而決定辭職。

至昨日傍晚，澳門博彩監察協調局發新聞稿指，收到永利澳門的附屬公司永利度假村(澳門)通知史提芬永利辭任職務，經濟財政司長梁維特及博監局局長陳達夫先後與永利澳門執行董事陳志玲舉行會議，要求永利澳門就事件詳細解釋，亦要求永利須在獲悉有關事件的調查結果及進展情况等重要資料和信息後，於指定時限內通報博監局。博監局重申，博彩承批公司主要股東、董事及在娛樂場擔任要職的主要僱員必須具備適當資格。

瑞信認為，永利澳門日常運作由另外兩名高層長時間處理，史提芬．永利主力在公司整體定位和新場設計，退下現有職務不會對永利澳門續牌、經營有太大影響，且若他日後可能受查或牽涉其他負面消息，辭任可緩和市場短期沽壓。

現年76歲的史提芬．永利為美國賭業傳奇人物，50年前已涉足行業，但近月捲入涉嫌性侵醜聞，被指曾性騷擾多位集團員工。他雖多番否認，但事件引起美國內外關注，澳門博監局也曾表示關注賭牌主公司的主要股東、董事及賭場內主要員工的適當資格。他在聲明中稱，過去數周受排山倒海的負面評論，在理清事實前，也須承認近期輿論令他無法有效履行職責而辭任，但強調為公司團隊自豪，相信他們可以好好營運公司。

永利澳門於今日復牌。

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