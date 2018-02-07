台灣多地震科技大廠難道不怕嗎？張忠謀給解答

花蓮地區 6 日晚間發生芮氏規模 6.0 強震，重要上市櫃企業紛紛針對產線廠房狀況報平安，如台積電、聯電、友達、群創、燿華、環球晶圓、台勝科都表示產線正常、沒有災情。其實，台灣自 921 大地震之後，科技大廠更注重機台的防震措施，若測得 4 級以上，就會啟動機台保護裝置待機。若真有災情，產業群聚效應就展現優勢，工程師可隨時南北調度，迅速恢復生產線，將損失降到最低。

台灣位於地震帶，但台灣世界級的科技大廠也多聚集於竹科與南科，這是因為看好群聚效應。其實台灣自 921 大地震之後，就對機台防震措施相當重視，台積電官網上也註明公司有著超越法規要求的地震防護機制，不僅在震後全面檢視所有廠房與設施，陸續裝設阻尼器補強廠房結構，同時更積極採用新的設備減震與隔震技術，來降低地震可能對營運帶來的風險。

也因此，2016 年 2 月 6 日芮氏規模 6.6 美濃大地震發生時，台積電位於南科的晶圓 6 廠與晶圓 14 廠歷經成立以來最大強震，但廠房建物結構卻能毫無損傷、且無化學品洩漏、機台移位、火警、人員傷亡等情形。雖然產能一度出狀況，產線一度停擺，但憑著群聚效應的優勢，工程師南北調度因應，狀況很快就排除，且當年的損失對照獲利數字可說是只占微幅一小部分。

難怪台積電董事長張忠謀曾說會繼續深根台灣，因為在台灣有產業群聚效應，每當台積電竹科廠製程發生異常，只要一通電話 工程師就會在短時間內抵達並解決問題。而台積電也以實際行動證明，日前在南科全球第一座 5 奈米廠已動工，而 3 奈米廠也已預定在南科。

如今，不只台積電廠房機台都有防震機制，整個竹科、南科企業廠房都有了防震管理概念。竹科管理局也曾表示，自 921 大地震之後，各家廠房機台防震設備大升級，只要測得 4 級以上地震，重要機台就會啟動防護機制成為待機狀態。而面板大廠友達與群創也同樣有相關措施，昨晚花蓮強震，群創廠區多測得 3 級，只要 4 級以上就會啟動機台保護裝置而停機，目前對產線並無影響。

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