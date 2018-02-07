台灣1月出口年增15.3% 連16個月正成長

財政部今 (7) 日公布 1 月出口 273.8 億美元，創歷年同月新高，年成長 15.3%，為連續 16 個月正成長，財政部統計處處長蔡美娜表示，1 月出口主要受惠於全球景氣維持活絡、國際原物料價格上揚等因素帶動，支撐出口年增率達到雙位數。

蔡美娜表示，受惠於積體電路需求持穩、國際原油和基本金屬價格盤旋趨堅，1 月出口年增 36.4 億美元，增幅 15.3%，其中電子零組件出口 86.9 億美元，較去年成長 11.8%，塑橡膠及其製品出口年增 34.9%，基本金屬及其製品出口年增 21.9%，機械出口也年增 18.5%，其中生產半導體等機械亦年增 44.5%。

此外，1 月出口主要貨品全面成長，其中塑橡膠及其製品增 34.9%，基本金屬及其製品增 21.9%、化學品增 21.7%，礦產品因供需情況續佳及國際原油、鋼鐵價格攀升增 21.1%，機械因海外投資擴廠及自動化設備需求也增 18.5%，電子零組件、資通與視聽產品皆增逾 1 成，連續 20 個月正成長。



至於台灣 1 月其他市場出口規模值，均創歷年同月新高，其中對中國大陸與香港增 21.1%，連 19 個月成長，對日本出口 19 億美元，為歷史第 3 高，成長 14.4%，對東協、美國、歐洲分別年增 13.9%、 11.1% 及 4.3%，均連 16 個月成長。

蔡美娜指出，今 (2018) 年國際經濟可望延續去年上升氣勢，且據 IMF 最新預測，全球商品貿易量增速，將連續第 2 年超越經濟成長，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機擴散，都有助於抵消智慧手機成長走緩疑慮，因此，持續看好台灣今年出口表現。