華通1月營收45.32億元年增17% Q1可望優於去年同期

華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠供貨蘋果 iPhone X 類載板帶動，營收創下新高紀錄，該公司今 (7) 日公布 1 月營收，下滑到 45.32 億元，月減 20.55%，年增 17.06%，法人看好，華通首季營收雖然進入淡季，但產能利用率仍以維持 8 成為目標，因此預期營收將優於去年同期 86.77 億元。

華通雖進入第 1 季淡季，1 月營收也下滑到 50 億元以下，由於對非蘋陣營手機應用板能見度不高，因此華通已調配接單量與產能，今年首季以「不加班」、員工正常休假為重要營運原則，預計在第 1 季產能利用率仍以維持 8 成為重要目標。

華通去年 12 月營收達 57.05 億元，創歷史次高，1 月營收 45.32 億元，月減 20.55%，華通去年第 4 季營收 169.46 億元，較第 3 季 149.39 億元成長 13.43%，年增 19.21%，優於法人預期。累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%，第 1 季對蘋果訂單則將依原有訂單量出貨。

華通去年第 3 季營收 149.39 億元，毛利率 17.03%，毛利率季增 4.14 個百分點，年增 4.44 個百分點；稅後純益 13.96 億元，季增 161.88%、年增 195.37%，單季每股稅後純益達 1.17 元。華通去年前 3 季營收 370.19 億元，毛利率 14.63%，稅後純益 23.27 億元，每股稅後純益 1.95 元，毛利率年增 2.55 個百分點。