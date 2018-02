韓聯社報導,大宇工程建設有限公司 (DaeWoo Engineering and Construction Co. Ltd.) 週三表示,該公司 2017 年較 2016 年相比由虧轉盈。根據大宇工程建設向監管機構提交的文件顯示,該公司 2017 年全年淨利潤達 2644.4 億韓元(2.45 億美元),扭轉了 2016 年淨虧損 7549.3 億韓元的局勢。此外,該公司去年營業利潤亦達 4373.4 億韓元,2016 年則虧損 4672.4 億韓元;銷售較去年同期的 11.106 兆韓元成長 6%,達 11.767 兆韓元。



