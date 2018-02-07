歐股盤中─反彈！能源股領漲 泛歐Stoxx 600上揚0.84%

美股連續大跌兩天後，於週二翻紅大漲，週三 (7 日) 歐股隨之反彈，在能源股領漲帶動下，泛歐 Stoxx 600 指數早盤上揚 0.84%。

石油、天然氣相關類股表現亮眼，早盤平均漲幅逾 1.1%。挪威國家石油公司 (Statoil) 第 4 季業績優於預期，股價漲逾 2.5%。

瑞典工業技術業者 Hexagon 上季銷售額大幅成長，股價大漲超過 8%。

生技公司 Novozymes 因業績表現不如預期，股價下挫逾 6%。

政治消息方面，德國總理梅克爾的保守陣營，今天與社會民主黨 (SPD) 達成組建聯合政府協議，長達 4 個月的政治僵局，可望因此終結。

美股週二強勁反彈，道瓊工業指數收漲 567 點 (2.33%)，創近 2 年最大漲幅；標普 500 指數收漲 46.20 點 (1.74%)，創 15 個月以來最大漲幅；那斯達克指數收漲 148.36 點 (2.13%)。

週二開盤，美股延續週一跌勢，道瓊指數一度暴跌 567 點，之後在平盤上下大幅震盪，終場翻紅大漲。

美股翻紅，週三亞股也出現回穩跡象，日經指數收漲 0.08%，台股收漲 1.42%，南韓股市開盤上漲 1.2%，但隨後轉跌，收跌 2.3%。