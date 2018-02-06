美股狂瀉亞股趴 歐股開盤重挫近3%

週一美股大跌，連帶使週二 (6 日) 亞洲股市哀鴻遍野，歐股開盤也重挫近 3%。

泛歐 Stoxx 600 指數開盤跌 1.6%，隨後跌幅擴大至 2.8%，創 2016 年 6 月以來，最大盤中跌幅。

英國 FTSE100、德國 DAX，以及法國 CAC 40 指數，開盤後皆跌逾 2.5%。

對美國公債殖利率走揚及通膨攀升的擔憂，使美股週一大跌，道瓊工業指數一度重挫 1,600 點，創史上最大盤中跌點；美股市值蒸發約 1.25 兆美元，跌至 29 兆美元左右。

道瓊工業指數收跌 1,175.21 點 (4.6%)，至 24,345.75 點；標普 500 指數收跌 113.19 點 (4.10%)，至 2,648.94 點；那斯達克指數收跌 273.42 點 (3.78%)，至 6,967.53 點。

受美股連兩日重挫影響，週二亞股「趴成一片」，日經 225 指數收跌 4.73%，報 21,610.24 點；台股終場大跌 542.25 點，以 10404 點作收。

澳洲股市收跌 3.2%，創近 2 年半最大單日跌幅；香港恆生指數跌 1,631 點，跌幅 5.06%；韓國綜合股指跌 2.55%；新加坡、印度股指跌逾 3%；泰國、馬來西亞、印尼股指跌逾 2%。

歐洲產業消息方面，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 第 4 季獲利下滑 1.1%，表現不佳；瑞典銀行 (Swedbank) 第 4 季獲利成長，優於預期；英國石油公司 (BP)、義大利聯合聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo) 財報表現，也優於預期。

英國脫歐談判於週二登場，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 籌組新政府的談判，也將持續進行。

經濟數據方面，德國建築業採購經理人指數 (PMI)、歐元區零售業採購經理人指數 (PMI)，都會在歐股開盤後公布。