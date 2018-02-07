•傳統企業要建立創新社區，營造創新氛圍，提供創新資源，建設創新機制。一方面為企業員工創新服務，凡是有志創新的員工都可以到創新社區自主創業；一方面為社會創新人才服務，凡是有創新能力的創客都可以到創新社區實現創業，這是企業創新的全新機制。

•新型運營商層出不窮，如網站運營商、微信運營商、知識運營商、內容運營商、網紅運營商等。在新經濟發展中，運營起到決定性作用。 “O2O”是全新的商業模式，線上與線下兩個“O”是基礎，關鍵在於“2”，“2”就是運營。



•真的與假的如何區別，假的東西往往表面上很完美，沒有任何瑕疵，而真的東西往往不太完美，會有微小缺陷。這是因為自然的東西總是不完美的，但卻是真實的，人造的東西看上去很完美，但卻是假造的。



•創新中最核心的要素是人，地區和企業創新都要建立以人為核心的創新體系。人的創新主要是兩個重點：第一創新型企業家，企業最重要的任務是創新，而企業家是創新的主體。第二創新型專業人才，創新人才是創造力的主體。

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