不想被抄家 得學任正非

內地富豪擔心，政府會趁今次掃黑除惡鬥爭，乘機抄他們的家，以減輕政府的財政負擔。雖然有人攻擊內地政府平時放縱黑社會與奸商搜刮民脂民膏，就是要等有一天可以堂而皇之地據為國有，而不必自己出手幹髒活；但民間對政府要抄富豪們的家的做法仍是十分認同的；這總好過要徵收房產稅或人頭稅。

民間之所以這麼仇富，除了因為他們的財富增長得不正常之外，還因為他們平時過度炫耀，買私人飛機，爭拍名畫古董，包養女明星等。更要不得的是，他們在做生意時，常欺壓材料與零部件供應商，以及服務提供者，長期拖欠該付的費用，導致自己日日夜夜都被人詛咒。此之所以，民間普遍覺得這批富豪是罪有應得，今次真是天有眼了。

民間還有一個說法是，如果內地的企業家，一早仿傚華為的任正非，今次就不用擔心被抄家了。

在香港，認識阿里巴巴與騰訊的人多過識華為，因為前兩間是上市公司，而華為則沒有上市。但華為發展得絕不比前兩間公司差。 2017年，華為的營業收入達6,000億人民幣，遠遠拋離阿里巴巴的1,582億元。據說，華為每日交稅都超過1億元人民幣，為國家帶來了龐大的財政收入。更厲害的是，華為所賺的錢大部分來自海外。華為的手機暢銷全球，銷量已超過蘋果，排在三星之後，名列全球第二。

此外，華為的業務並非局限於手機生產，它還可以為電訊業提供一系列的解決方案。服務遍及全球170個國家。華為的實力已引起西方的關注。美國政府已多次出手，向打算與華為合作的美國公司施壓，要他們撤銷與華為的合作方案。日前，AT&T及Verizon就撤銷了與華為的分銷協議。澳洲政府早前亦叫停了華為在澳洲的鋪設海底光纖工程。華為在全球取得的業績，是在處處被針對的情況下取得的。

西方政府之所以會針對華為，是因為華為的創辦人任正非曾在軍隊服役，而且是共產黨的全國代表。西方擔心，華為在海外併購活動，實質上是中共囑咐下的任務，讓華為到處併購會損害國家安全。

另一方面，華為在公司的組織結構與盈利分配模式上也很共產主義，如果讓華為進一步取得成功，可像徵共產主義比資本主義優勝。任正非雖是華為的創辦人與主腦人，但他只持股1.4%，把其餘的都分給員工。公司盈利好的時候，連基層員工的分紅都可以很可觀。華為是一間真正的集體所有製的公司，如果能顯示出更優勝的競爭力，可動搖西方的社會基礎——資本主義。

任正非的為人正派，非常節儉。平時出差常坐經濟艙，有人曾見過他在機場與民眾一起排隊等的士，沒有讓公司為他安排接機。他有時會出現在公司的員工餐廳，跟大家一起排隊拿午餐。這些都是內地富豪一般都不會做的。此之所以，內地的民眾說，不想被抄家，應一早就學任正非那樣，多為國家作貢獻，少過窮奢極侈的生活。這樣的要求可能太高，但起碼不可以作姦犯科，恃強凌弱，虧待員工與合作夥伴。

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