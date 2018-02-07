發改委：支持專業化、機構化住房租賃企業發展

7日從發改委獲悉，2017年，房地産開發投資109799億元，增長7%，增速比上年同期提高0.1個百分點。房地産開發投資占全部投資的比重為17.4%，比上年同期提高0.2個百分點。分區域看，東部、中部、西部的開發投資同比增速分别為7.2%、11.6%和3.5%;分結構看，受庫存量大、去化緩慢的影響，辦公樓和商業營業用房開發投資增速僅為3.5%和-1.2%，遠低于住宅開發投資增速(9.4%)。同時，房地産市場面臨租賃市場發展滞緩、土地和住房供應主體單一、住房保障渠道多元化不夠等問題，房地産開發投資需要把繼續優化結構作為突破口和着力點。

下一步，發改委將繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，加快建立多主體供應、多渠道保障、租購并舉的住房制度，讓全體人民住有所居。發展住房租賃市場特别是長期租賃，支持專業化、機構化住房租賃企業發展。積極推進各類棚戶區改造等保障性安居工程建設。

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