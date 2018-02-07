【大行報告】匯豐：環球股市可能進一步調整 看好消費及電訊行業

匯豐發表報告指，環球股市受壓，自一月中高位回落近6%，但過往環平股市平均調整幅度為16%，而環球股市市盈率仍較十年平均高出25%，認為投資者情緒或繼續看跌。該行指出消費品及電訊行業在跌市中通常能夠跑赢，相信假如債息見頂，相關板塊能有好表現，故對消費及電訊行業均予「增持」。

按地區劃分，該行認為盡管出現回調，美國仍然是安全港，一來由于風險較低，加上盈利透明度高，而其周期亦有望可依賴稅改而延長。相反歐元區則有危機，認為過往出現重大調整時其表現均是最弱，加上現時受強歐元影響，盈利展望負面。而新興市場在大調整中一向是跑輸，但現時抵抗能力已較過往好。

該行又指出，基本因素改變不大，環球增長維持強勁，而環球PMI指數亦處于三年高位，相估盈利將繼續維持在雙位數增長步伐，與過往股災後抛售情況不一樣，相信并非踏入熊市。此外，雖然加息預期增加，但貨币政策仍然有利，假如環球拒售情況持續，聯儲局或會希望冷靜市場。而該行的固定資産分析員亦相信，美國十年期國債收益率到年底亦將回落到2.3%水平。

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