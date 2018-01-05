【羅際夫專欄】我要存退休金1：先準備三個帳戶

先跟大家說聲新年快樂，一直在思索 2018 年第一篇專欄要寫啥，各種展望，大家應該也看膩了，就不湊這熱鬧；去年不寫行情預測，寫基金市場生態的預期，其中寫到俗稱 B 股基金的手續費後收基金會襲捲全台也「不幸」命中，大家愛買就儘量買吧，今年一定沒有賣最凶只有賣更凶。狗吠火車的事做多了也沒意思，想了半天，想到去年寫了「退休金為何不夠？」系列，反應還行，觀念寫完了，乾脆今年就進階寫實做篇，這好像比較實在吧！

怎麼開始存退休金呢？我的建議是先準備三個戶頭。第一個帳戶就是「退休生活金」帳戶，從你每個月的收入裡抽出一定金額或一定比率到這帳戶，存多少，量力而為，但我認為，年紀愈輕能多存就多存，道理很簡單，現場的職場想要從一而終太難，再加上職場「恐老症」嚴重，年紀愈大「被離職」的機率變高，搞不好以後會變常態也說不定，既然老來變數多，還不如年輕能多攢就多攢些。

我知道，這種建議，跟很多專家鼓勵及時行樂不要虧待自己的看法天差地遠，我沒說我一定對，要不要跟著做，自己決定，但不要一邊花錢又一邊靠北存不了錢就好。

而這個帳戶的錢要怎麼分配呢？要有存款，也要有投資，我記得我說過，就算利率再低，也要有定存，你可以把投資的獲利撥一部份放定存，然後有毅力地在你退休前不要動用這筆定存，讓它發揮複利的效果。投資的資金則可以視自身財務與市場行情彈性調整。

另一個帳戶叫「租金帳戶」，之前寫說「退休的三個前提」之一就是要有自住的房子，但還是很多人反駁，說現在這般經濟與低薪怎麼買得起房子，還有網友說我寫那篇鼓勵買房文不知是拿了建商多少好處，真的蠻可笑的，下次可別信口開河喔，要不然，就要來效法憲哥（吳宗憲）了。

好吧，不買就不買，退休後總要有個地方住吧，所以，你必須要有一個帳戶可以應付未來房租的租金，抓一下房租的行情，還有你想活多久，不難算出這個帳戶需要存多少錢，想住好一點的房就多存一點吧！不過，我還是忍不住要說，倒不如就把這帳戶的錢拿來付房貸，退休前就為自己準備一處小窩，免得老了還要為租屋煩惱，還有忍受部份房東對「老」客戶的歧視，真的只是先付後付的概念啦，大家應該懂我在說什麼吧！

第三個帳戶叫「醫療帳戶」，這一年來我在各地演講談退休金的規劃，總會有人問一個問題：如果老了病了，存的錢夠用嗎？我說過，如果退休後病了，只有認了，把原本存的生活費當醫藥費，如果你還是那麼擔心醫療費不夠，那就幫自己存一筆醫療費用，以備不時之需吧！這個帳戶的錢，可以趁年輕時用來買適當的保單，此外，還可以多存一筆現金，若有一天真要用到了，受到好一點的照顧也不賴。

寫到這，一定又有人要說，存一個退休生活費都難了，那能再存第二、第三帳戶，老話一句，只要你想做就做得到！就把它當新年願望吧！

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