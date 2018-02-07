花蓮強震海基會：兩位自由行陸客受到輕重傷

花蓮昨日深夜發生芮氏規模 6.0 地震，已知造成 2 死 200 多人受傷的災情，海基會今 (7) 日表示，透過交通部觀光局了解，至目前為止沒有大陸旅行團入住的情形，至於以自由行或其他方式來台的陸籍人士，目前了解有大陸居民余 *(母，傷勢較重)與顏 **(子，輕傷)來台自由行，目前在花蓮慈濟醫院病房。其夫顏 **，盼盡速來台照料，海基會正全力協助中。

以下為行政院彙整的花蓮震災最新資訊：

（衛福部）更新目前傷患統計：截至 09：00 送醫之緊急傷病患總計 218 人 (到院前死亡 2 人─花蓮慈濟醫院)，門諾醫院收治 57 名傷患、部立花蓮醫院收治 38 名、花蓮慈濟醫院收治 109 名傷患、鳳林榮民總醫院 1 人、玉里榮民總醫院 2 人、國軍花蓮醫院收治 11 名傷患。

動向：

住院 13 人：花慈 12 人，門諾 1 人。

留觀 20 人 ：花慈 9 人，門諾 4 人，部花 5 人、國軍花蓮 2 人。

出院： 183 名。

台水報告: 截至 2 月 7 日上午 5 時，花蓮停水戶數為 35,100 戶，分述如下 (1) 光華淨水場送往壽豐鄉鹽寮村 200mm 管線破裂 (停水 100 戶)。(2) 砂婆礑淨水場送尚志淨水場之 600mm 管線破裂(停水 35000 戶)。另富世淨水場 300mm 原水管線破裂，供水方式調整改由新興及新城淨水場 2 口深井供水，原停水 4900 戶已恢復正常供水。

05：53 中油公司報告地震災害情況：花蓮供油中心轄區位於花蓮港 #24 碼頭閥箱船用燃油 180 洩漏，中間閥已關閉洩露已控制，民生路段排水溝長途管線經過處有油花，待今天開挖確認原因，目前中山路站及北埔站維持可加油狀態。另將提供花蓮縣政府緊急應變中心油料支援。南埔站因加油設備異常，暫停加油作業。花蓮縣政府宣布 2 月 7 日停班停課。

交通部分：

公路總局通報：蘇花公路在 03:55 全線搶通通車。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』