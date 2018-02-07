美東汽車2017全年業績正面盈利預告，綜合股東應占溢利同比錄得超過60%增長

[2018 年 2 月 5 日 - 香港] 中國高速發展的汽車經銷商 - 中國美東汽車控股有限公司（「美東汽車」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」，股份代號：1268.HK）欣然宣佈，就參考截至 2017 年 12 月 31 日止年度之未經審核管理帳目所作的初步評估，受惠於 1) 銷售額的健康增長; 2) 毛利率和淨利率的穩健提升; 以及 3) 品牌結構和『單城市單店』的長期可持續優化，本集團預期綜合股東應佔溢利將錄得超過 60% 的同比增長。



對於取得如此亮麗業績，美東汽車首席執行官兼執行董事葉濤先生表示：「2017 年，美東汽車延續 2016 年重要轉捩點以來的強勢增長。隨著市場供需進一步平衡，及美東汽車旗下品牌，特別在豪華品牌持續強勁的產品週期帶動下，2017 年業務發展態勢一如所料般持續走強。得益於行業利好形勢，我們對集團在 2018 年的表現充滿信心，並將繼續實施『單城市單店』的擴張策略，推進豪華品牌入駐中小城市並同時提升管理效益。」











談及未來發展計劃，葉濤先生續表示：「過去幾年的亮麗業績已為我們的『單城市單店』長遠策略奠定了良好的往績基礎。此策略專注豪華品牌市場，並定位於具高增長潛力的中國二至四線城市。往後，我們將繼續擴大集團的地域覆蓋。借助充足的項目儲備、穩健的財務狀況及充裕的現金流，我們將繼續增加門店數量，積極加快業務增長的步伐，維持集團現時在營運效率方面的行業領先地位，致力為股東帶來長久豐厚的回報。」



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