【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二反彈，科技股、材料股及非必需消費品股領漲。道瓊斯指數上升 2.3% 至 24,913 點；標準普爾指數上升 1.7% 至 2,695 點；納斯達克指數上升 2.1% 至 7,116 點。

油價週二下跌，因美元攀升。紐約 3 月期油下跌 1.2% 至每桶 63.39 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存意外減少。金價下跌，紐約 4 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,329.5 美元。

香港和內地股市週二大跌。各行業普遍錄得較大跌幅。有消息指國家發改委發佈煤炭限價令，煤炭股跑輸大市，其中兗州煤業（1171.HK）及首鋼資源（639.HK）分別下跌 11.2% 及 12.1%；內房股亦大幅下跌，其中融創中國（1918.HK）1 月合同銷售金額按年增 1.7 倍，惟股價大跌 9.8%。恒生指數暴跌 5.1% 至 30,595 點，國企指數急跌 5.9% 至 12,687 點， 香港股市成交金額增加 51.8% 至 2,580 億港元。上證綜合指數上升 3.4% 至 3,371 點，滬深兩市成交金額增加 22.6% 至 5,500 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 恒生指數將剔除九龍倉（4.HK）；國企指數加入中信股份（267.HK）、粵海投資（270.HK）、中國燃氣（384.HK）、騰訊（700.HK）、中海油（883.HK）、中移動（941.HK）、恒安（1044.HK）、石藥（1093.HK）、華潤置地（1109.HK）及申洲國際（2313.HK），比重合共為 6.0%；H 股成份股加入眾安在?（6060.HK）但剔除中國鐵建（1186.HK），前者比重為 0.6%。

◇ 吉利汽車（175.HK）公佈 2018 年 1 月銷量為 155,089 部，按年增加 51.1%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 9.8%。1 月銷售增速遜於 2017 年全年（62.8%）但優於 2017 年 12 月（41.9%）

◇ 中國海外發展（688.HK）發佈 1 月營運數據，合約物業銷售金額、合約物業銷售面積及均價分別為 258 億港元、157 萬平方米及每平方米 16,455 港元，同比分別上升 30.3%、上升 48.2% 及下降 12.1%。1 月合約物業銷售增速優於 2017 年全年（10.2%）但較 2017 年 12 月（226.9%）大幅放緩。此外，於 2018 年 1 月 31 日，公司錄得已認購物業銷售約為 230 億港元，同比大增 243.7%，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

◇ 世茂房地產（813.HK）發佈 1 月營運數據，合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為 100 億元人民幣、58.7 萬平方米及每平方米 17,083 元人民幣，同比分別上升 96.3%、75.3% 及 12.0%。1 月合約銷售增速與 2017 年 12 月（100.8%）相若，並優於 2017 年全年（47.9%）。

◇ 新明中國（2699.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將按年大幅增加。主要受惠於物業銷售收入大幅增加。

◇ 中國恆大（3333.HK）發佈 1 月營運數據，合約銷售金額、合約銷售面積及均價分別為 644 億元人民幣、624 萬平方米及每平方米 10,319 元人民幣，同比分別上升 73.0%、47.6% 及 17.2%。1 月合約銷售增速優於 2017 年全年（34.2%）及 2017 年 12 月（24.6%）。

◇ 香港電訊（6823.HK）公佈 2017 年業績，總收益按年下跌 1.7% 至 333 億港元（上半年總收益按年下跌 4.5% 至 156 億港元），因一般及行政開支縮窄，股東應佔溢利按年上升 4.3% 至 51.0 億港元（上半年股東應佔溢利同比增加 3.1% 至 23.9 億港元）。公司建議派發股息全年合共每股 64.87 港仙，同比增長 4.9%。現價相當於 14.0 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)