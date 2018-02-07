【港股早評】大反彈肯定出現 屬逃生門打開？

美國股市在當地時間周一暴跌逾1100點，周二則出現大反彈，抽升逾560點。不過投資者不要因為道瓊斯指數在周二出現大反彈而感到振奮，相反應該先去測試一下自己心臟承受突如其來變化的能力。道指先低開逾500點，其後從低位回升逾千點，這般上下波幅，足以讓心`肌較差的投資者「心痛不已」。同時反映投資者恐慌情緒的VIX指數，亦曾急升至50以上後才回落，反映出美股走勢目前仍相當波動。所以千萬不要以為道指反彈，今日便可以掉以輕心。

不過美股大幅反彈卻是可以暫時穩定投資者信心，日本股市早段亦錄得逾600點升幅，一洗昨日大市逾千點的頹風。不過在過去一個月，日本股市累計下跌逾6%，筆者作為日股基金持有人，心頭仍涼得一截。相當於港﹑美兩地股市，前者今日仍可以重上正增長階段，後者亦追回了不少失地。

那麼今日港股表現會如何？既然外圍股市今日紛紛造好，港股當然今日會順應潮流，先高開，後高收。至於是一路向上，或是反覆向上？相信一路向上衝機會甚大，畢竟昨日大市跌幅實在過大，兼且在尾市時愈跌愈急，所以今日反彈應會相當強勁。但是上望至31000點後，會否因為蟹貨重重而窒礙大市升勢？今早有分析員指出，大市今日可上試31200點，惟認為31500點遇上阻力，同時建議投資者在今日所撈的貨，可以在31500點附近先行沽出。其實經過昨日大跌市後，投資者信心難免受到影響，所以會變得較為審慎，同時後市會變得更加反覆，以短線操作為主亦非不合理。不過投資者亦要考慮一下，是否要對持有的投資組合中的弱勢股，是否要先行沽出，以套現再入強勢股？所以投資者今早撈底後，要爭取時間來檢視旗下倉位。

至於今日可以先行針對哪些股份出擊？預料今日大市將會是全方位反彈，只有今日銀彈充裕，無需要考慮太多，只要是心儀對手便出手吧。但是要切記不要太進取，小食多餐看來較為適合。

2018年2月7日上午9時2分

文﹕張偉倫

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