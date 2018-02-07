棒球／300轟只是記憶張泰山選擇放下

臺中市台灣人壽成棒隊於 2/6(周二) 舉行中職傳奇球星張泰山暨日籍選手加盟簽約記者會，臺中台壽保成棒隊在成軍時，就已經有將張泰山放進戰力規劃的藍圖中，雖然張泰山先前是在澳洲職棒比賽，但是球團仍隨時與他保持聯絡關注張泰山的表現。

張泰山在澳職期間越到後半段越展現出老將的價值，尤其是在最後一場比賽時的滿貫全壘打的表現，帶給了國內球迷朋友的不小的震撼，並讓美國大聯盟官網稱張泰山為「中職傳奇」，也因此引起了台灣球迷朋友希望他可以回到台灣職棒引退的話題。

然而張泰山決定放下的念頭，主要是自己認為身體已經到了極限，因此今年打完就確定告別選手生涯，但是張泰山 20 年中職生涯，不但出賽、打席、打數、得分、安打、二壘打、全壘打、打點都是中職第一，未來會不會有下一個「張泰山」，恐怕都還是疑問。

張泰山選擇以球員身分在台灣業餘成棒隊退休，當然需要一個引退儀式，只是張泰山要怎樣選擇，或是就安靜轉教練，是否也是「泰山 Style」？

張泰山決定把 289 轟留在球迷心中，也選擇往教練的下一步邁進，下一個「張泰山」或許也有機會再度創造「泰山傳奇」。

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