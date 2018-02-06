央行工作會部署年度九大任務 保持貨币政策穩健中性

2018年中國人民銀行工作會議2月5日至6日上午在北京召開。中國人民銀行行長周小川出席會議并講話，副行長易綱主持會議。

會議要求，2018年人民銀行系統要健全貨币政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，保持貨币政策穩健中性，打好防範化解重大金融風險攻堅戰，大力推進金融改革開放發展，促進金融更好為實體經濟服務。

會議提出了2018年工作的主要任務：一是保持貨币政策穩健中性。綜合運用多種貨币政策工具，保持銀行體系流動性合理穩定，促進貨币信貸和社會融資規模合理增長。進一步支持供給側結構性改革，引導金融機構加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，做好軍民融合發展、鄉村振興等國家戰略的金融服務，大力推進深度貧困地區金融精準扶貧工作。

二是切實防範化解金融風險。加強金融風險研判及重點領域風險防控，完善金融風險監測、評估、預警和處置體系。進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地産金融等的宏觀審慎管理。

三是穩妥推進重要領域和關鍵環節金融改革。深化利率市場化改革，繼續探索利率走廊機制，增強利率調控能力。加大市場決定匯率的力度，保持人民币匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強金融基礎設施統籌監管和互聯互通。

四是持續推動金融市場平穩健康發展。推動公司信用類債券發行準入和信息披露的分類統一，完善債券違約處置機制。擴大債券市場雙向開放。完善住房金融體系，建立健全住房租賃金融支持體系。建立完善互聯網金融監管和風險防範長效機制。

五是穩步推進人民币國際化。六是深度參與國際金融合作和全球經濟金融治理。七是進一步推動外匯管理體制改革。八是全面提高金融服務與管理水平。九是持續加強内部管理。二是防範化解金融風險工作取得成效。將防控金融風險放在更加重要的位置，加快補齊金融監管短板，深入推進金融監管統籌協調，紮實做好國務院金融穩定發展委員會辦公室各項工作。積極推進市場化債轉股，妥善處置産能過剩行業企業債務，切實防範化解高杠杆風險。進一步夯實金融穩定制度基礎，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

三是金融支持供給側結構性改革有力推進。加大對“中國制造2025”戰略實施、京津冀一體化和雄安新區建設、生態環境保護等重點領域的金融支持。深化農村金融、普惠金融改革創新，全力推進精準扶貧，改善小微企業金融服務。繼續實施“分城施策”差别化住房信貸政策，強化房地産金融宏觀審慎管理，積極支持棚戶區改造等保障性安居工程建設，支持培育和發展住房租賃市場。

四是金融市場進一步創新發展。完善市場制度，規範債券市場交易，加強公司信用類債券監管協調。穩步推進市場創新開放，推出“雙創”金融債券、扶貧票據，成功實施“債券通”。積極穩妥推進互聯網金融風險專項整治，推動建設互聯網金融監管和風險防範長效機制。

五是金融對外開放和國際影響力全面擴大。制定發布金融支持“一帶一路”建設總體規劃，深度參與全球經濟治理和國際金融标準制定和落實，深入開展雙邊、區域和與港澳台地區的金融合作。

六是外匯管理服務實體經濟發展取得新成效。深化外匯重點領域改革,進一步促進貿易投資自由化便利化。完善境外投資外匯管理制度，切實防範跨境資金流動風險。嚴厲打擊地下錢莊、網絡炒匯等外匯違法犯罪活動。完善外匯儲備經營管理。

七是人民币國際使用穩步擴大。持續優化政策框架，推進人民币在貿易結算、直接投資、金融市場交易層面上的跨境循環使用，進一步提高人民币接受程度。人民币連續7年成為我國第二大跨境收支貨币，在全球貨币體系中的地位保持穩定。

八是金融服務和管理水平明顯提升。金融法治、金融統計和研究工作取得新突破。會計財務工作轉型積極推進。完善個人銀行賬戶分類管理機制，深入開展無證經營支付業務專項整治,實施客戶備付金集中存管，支付行業健康平穩發展。央行信息系統建設和管理繼續加強。加強大額現金管理，提高小面額人民币服務水平，貨币發行服務效能持續提升。經理國庫質量和效率不斷提高。推動整合市場資源共建市場化個人征信機構，依法查處征信違法違規活動，全面推進社會信用體系建設。全面完善大額和可疑交易管理，反洗錢和反恐怖融資工作穩步推進。金融消費權益保護和普惠金融進一步強化。參事調研工作質量穩步提升。

九是内部管理成效顯著。分支行管理、企事業單位管理、工會組織和青年組織管理、内部審計、後勤保障、安全保衛及離退休幹部等各項工作取得新成效。

會議指出，在過去的一年裡，人民銀行系統把學習宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員幹部，全系統全面從嚴治黨不斷加強。嚴格執行新形勢下黨内政治生活若幹準則，紮實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，持續鞏固黨的群衆路線教育實踐活動和“三嚴三實”專題教育成果。進一步強化政治監督，壓實主體責任。深化崗位(廉政)風險防控機制建設，加強反腐倡廉教育，進一步強化問責，黨風廉政建設和反腐敗工作取得明顯成效。

會議要求，2018年，人民銀行系統要全面深入貫徹黨的十九大、中央經濟工作會議、全國金融工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強黨對金融工作的領導，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，緊扣我國經濟社會主要矛盾變化，按照高質量發展的要求，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，健全貨币政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，保持貨币政策穩健中性，打好防範化解重大金融風險攻堅戰，大力推進金融改革開放發展，促進金融更好為實體經濟服務。

會議提出了2018年工作的主要任務：一是保持貨币政策穩健中性。綜合運用多種貨币政策工具，保持銀行體系流動性合理穩定，促進貨币信貸和社會融資規模合理增長。進一步支持供給側結構性改革，引導金融機構加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，做好軍民融合發展、鄉村振興等國家戰略的金融服務，大力推進深度貧困地區金融精準扶貧工作。二是切實防範化解金融風險。加強金融風險研判及重點領域風險防控，完善金融風險監測、評估、預警和處置體系。進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地産金融等的宏觀審慎管理。

三是穩妥推進重要領域和關鍵環節金融改革。深化利率市場化改革，繼續探索利率走廊機制，增強利率調控能力。加大市場決定匯率的力度，保持人民币匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強金融基礎設施統籌監管和互聯互通。四是持續推動金融市場平穩健康發展。推動公司信用類債券發行準入和信息披露的分類統一，完善債券違約處置機制。擴大債券市場雙向開放。完善住房金融體系，建立健全住房租賃金融支持體系。建立完善互聯網金融監管和風險防範長效機制。五是穩步推進人民币國際化。六是深度參與國際金融合作和全球經濟金融治理。七是進一步推動外匯管理體制改革。八是全面提高金融服務與管理水平。九是持續加強内部管理。

會議強調，要繼續加強和改善人民銀行系統黨的建設，以政治建設為統領，深入落實全面從嚴治黨主體責任。各級黨組織和黨員幹部要深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真開展主題教育活動，堅持把政治建設擺在首位，确保在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一緻。自覺尊崇、學習、遵守、維護黨章，把“兩學一做”學習教育常態化制度化提升到一個新的高度。更加牢固樹立“四個意識”，更加自覺增強“四個自信”，不斷提高政治站位和政治自覺，锲而不舍地抓好作風建設。進一步完善黨建工作機制，不斷提高全系統黨建工作制度化、規範化水平。嚴格落實黨内監督各項舉措，強化對權力運行的監督制約。嚴肅黨内政治生活，嚴明政治紀律和政治規矩。以釘釘子精神落實中央八項規定，堅決整治“四風”問題，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。要突出政治标準，統籌推進幹部人才隊伍建設。

會議号召，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放四十周年，是決勝全面建設小康社會、實施“十三五”規劃承上啓下的關鍵一年，做好中央銀行各項工作意義重大，任務艱巨。人民銀行系統要繼續緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，真抓實幹，積極作為，創造性地做好中央銀行各項工作，為促進經濟金融持續健康發展，實現中華民族偉大複興中國夢貢獻力量!

來源：中國證券網

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