滬指重挫逾3%創業板暴跌逾5% 兩市超400隻股跌停

美股接連兩日重挫，其中道指狂洩1175點，跌幅達4.6%，全球主要股市呈現黑色交易日，A股今日也難獨善其身。早盤滬深兩市受外圍股市影響大幅低開近2%，随後呈震蕩下行走勢。午後，市場恐慌情緒有所蔓延，股指加速下挫，滬指一度跌逾3%，最低點3370.58。創業板損失更慘重，午後大幅下挫逾5%，創3年來新低。兩市逾400隻個股跌停，行情極為慘烈。滬指收報3370.65點，跌3.35%，成交額3188億。深成指收報10377.61點，跌4.23%，成交額2408億。創業板收報1598.12點，跌5.34%，成交額614億。

板塊上，所有板塊全線下跌，航空、次新股、券商、化工等板塊紛紛大幅下挫逾4%。次新股今日大範圍跌停，超120隻個股跌停。航空板塊亦遭跌停潮，航發科技(600391-CN)等10隻個股跌停。黃金、銀行、釀酒等板塊較為抗跌，因國内外股市大跌，避險情緒升溫，黃金板塊異動反彈，西部黃金(601069-CN)漲停，赤峰黃金(600998-CN)漲逾8%，恒邦股份(002237-CN)等股均漲逾2%。

美股“生病”，其他股市也随之被“傳染”，日本股市反應尤為激烈，截至早市收盤暴跌超過5%，韓國、新加坡股市暴跌3%。港股早市也暴跌超4%，跌幅均為這些市場近年來罕見。雖然美股的風險開始顯露，但是短期A股大概率受益于“春節效應”。曆史規律上看， 2010年以來，春節前7個交易日和前5個交易日，A股均會收獲正漲幅。

而從目前來看，1月PMI數據雖然有所放緩但并未出現大幅滑坡，所以經濟基本面依舊保持良好，更何況相較美股，A股因年報業績地雷而提前幾個交易日就進行了風險釋放，整體調整充分也更為充分，所以大盤進一步連續大跌的可能性并不大，60日生命線仍具有較強支撐。目前關鍵問題在于中小創，創業板早盤創新低又一次激發了恐慌殺跌潮迅速蔓延，能否在抄底力量湧入下迎來探底回升市短期能否止跌的關鍵。

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