〈黑色星期一〉專家：美股不確定已見頂 大牛市結束須反覆幾次大震盪

市場專家表示，美股 1 月漲太快，且已連續 8 年大漲，累積大量的獲利了結賣盤殺出，導致美股大跌。不過，不確認美股見頂，充其量只是一次大幅調整，大牛市結束至少會有幾次大幅震盪反覆。

繼上周遭遇「黑色星期五」之後，紐約 3 大股指再次遭遇暴跌，截至美東時間周一 (5 日) 收盤，道指收跌 4.62%，報 24345.75 點；NASDAQ 收跌 3.78%，報 6967.53 點；S&P 500 指數收跌 4.1%，報 2648.94 點。美股創 6 年半以來最大跌幅。

道瓊指數走勢

週二 (6 日)，美股下挫效應迅速傳導至亞太股市。日經 225 指數跌 1.83%；韓國首爾綜合指數跌 2.2%；香港恒生指數跌 3.8%。A 股 3 大股指全部低開，上證綜指開盤跌 1.99%，深證成指跌 2.15%，創業板指跌 2%。其中，日本創業板東京證交所 MOTHERS 指數期貨，開盤後不久即觸發熔斷機制。

對於美股的大跌，白宮發言人曾在聲明中回應稱，美國基本面依然非常強勁，美國的經濟增長轉強，失業率處於歷史低點，勞工薪資增加。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍向中新經緯用戶端 (微信：jwview) 分析，美股 1 月份漲得太快了，月漲幅創了幾十年紀錄，3 大股指的估值已經處在歷史高位，有了一定的泡沫，而美股連續 8 年大漲後，累積了大量獲利盤，一有風吹草動，就有資金瘋狂出逃，獲利了結，從而造成大跌。

他並認為市場普遍預期美國聯準會 (Fed) 升息，也是觸發美股下跌的誘因。楊德龍說：「市場擔心利率和通膨過快上升，3 月份 Fed 升息基本確定，全年可能升息 3 次，最近美國 10 年期國債殖利率快速上升，加上投資者對通膨加速的擔憂，美股出現急跌。」

據高盛最新的報告顯示，過去幾年在牛市中迅速崛起的量化對沖基金也助推了市場的加速崩潰。高盛認為，S&P 500 指數 2735 點是趨勢轉捩點，觸發了 CTA 量化基金的激進拋售。值得注意的是，週一 S&P 500 指數從 2741.06 點下挫至 2648.94 點，正好越過了這個趨勢轉捩點。

高盛表示，當市場的廣泛下跌行情形成下降趨勢時，CTA 基金將隨行就市，啟動強制拋售模式，對市場施加額外的下行壓力。同時，高盛指出，來自 CTA 的拋售壓力很可能會加劇風險平價策略基金的拋售，這也是目前市場面臨的另一個威脅。

不過，在高盛看來，1987 年股災重演的風險並不大，從歷史經驗來看，今年股市的前景要好的多。

楊德龍認為現在還不能確認美股已經見頂，他說「這只是一次大幅調整，一般一輪大牛市結束，至少會有幾次大幅震盪反覆，第一次大調整往往有驚無險。」