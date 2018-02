〈群創展望〉霸氣嗆聲要把OLED送進冰箱 2年後車用AM miniLED商品化

群創 (3481-TW) 在今年 CES 發表 AM miniLED 技術細節,吸引不少車廠的高度關注,執行副總丁景隆今 (6) 日表示,2 年後車用 AM miniLED 一定可以商品化,但打進車廠時間略久一些,因此在之前還在積極開發其他的方案,他認為,未來 AM miniLED 從白光走向 RGB 封裝後,就可以把 OLED 送進冰箱。

群創今日實機展出 10.1 吋 AM miniLED,丁景隆表示,群創所定義的 miniLED 技術細節,跟業界最大差異在「AM miniLED」這個關鍵詞,指的是採用 TFT 所形成的主動式矩陣電路 (Active Matrix,簡稱 AM) 來驅動 miniLED,這樣才可以真正發揮性能優勢,同時具有合理的成本;他強調,如果不是「AM」只靠 miniLED 概念,就無法發揮應有的性價比。



近來 LCD 業界為進一步提昇畫質,尤其是在常被 OLED 陣營攻擊的對比表現上,開始廣為採用 local dimming 背光源技術以達成 HDR(High Dynamic Range) 功能,大幅改進對比值到與 OLED 相同等級。

丁景隆說,為做出 local dimming 背光源,採直下式背光是最合理的架構,但厚度和 LED 彼此排列的間距需成正比,為了達成產品的超薄要求,必須大幅縮小 LED 間距,也就是必須大幅增加 LED 顆數到數百顆甚至數千顆,這就是 miniLED 概念的起源。



他表示,HDR 功能的確可以大幅改進 LCD 的對比數值到與 OLED 相同等級,但如果要在畫面銳利度上真正與 OLED 分庭抗禮,必須做到頂級的 HDR 才行,也就是 local dimming 背光源的調光分區數 (LocalDimming Zones) 必須要數百區甚至數千區才夠,也就是在 miniLED 的基本概念上還要加上以每顆 LED 作為一分區的想法,目前群創 AMminiLED 分區已達 6720 區。

丁景隆強調,因為車用顯示器追求陽光下視性,OLED 的優勢在高對比特色,但是在可靠性的考量下,目前車用顯示器仍以 LCD 為主,群創 AM miniLED 發表後,很多車廠都愛死了,不過,車用產品從規格、設計到驗證、放量至少要兩年的時間,只要放量之後,接下來的 5 年都不太會變。

他指出,車用是很好的領域,預期 2 年後車用 AM miniLED 商品化,但車用有點太慢,所以也在積極準備其他的應用方案及商品化,預計在今年 6 月可望有進一步技術的揭露。

丁景隆說,群創在 OLED 的技術已經有建立起來,但並沒有建立產能,主要是因為韓廠產能太大了;丁景隆認為,未來將 RGB 導入 AMmini LED 後,OLED 技術就可以送進冰箱。

至於 MicroLED,他指出,只要 miniLED 愈做愈小,一直往前走,自然就會達到 MicroLED,miniLED 是過渡到 MicroLED 最自然的路。