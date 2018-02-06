稅改案奏效？看看美國各大企業怎麼使用這些錢

川普稅改造成了美國企業的資金回流，然而，是否每間公司都有受惠，那就見仁見智。據《彭博》報導，理論上，企業稅率從 35% 降至 21% ，企業應該會大幅提升利潤。摩根大亨 JPMorgan (JPM-US) 指出，75% 的企業提高了財報數字預測，這顯示了川普的低企業稅率，正在開始奏效。

華爾街分析師預計，今年美股企業平均資本支出 CAPEX 將達 6.8%，較 2017 年多達 5 倍以上。

企業 YoY EPS 成長 / 圖：彭博

因稅率奏效，電信公司 AT&T (T-US) 提道，今年現金流將成長 20% 至 210 億美元，並投資 10 億美元在 5G 等基礎建設上。同時，也將發放給每位員工 1000 美元的一次性獎金。

全球最大軍武商洛克希德 · 馬丁 (LMT-US) 也因稅改後將提出 50 億美元犒賞員工。除了稅改外，賣相較好的 F-35 閃電 II 戰機也使洛克希德調高今年 EPS 預測，翻倍成長至每股 15.5 美元。

美國默克 (默沙東) (MRK-US) 將把調稅後省下的資金於 5 年內投資 120 億美元在研發上，並提供 69000 名員工一次性獎金。包含了花在癌症藥物、疫苗、及動物醫學上的 80 億美元。默沙東今年獲利現金達 210 億美元，將回歸美國本土共 170 億美元。

原本稅率為 19% 的 AbbVie (ABBV-US) 今年稅率將降為 9%，同樣也提高了今年的 EPS 預測 13%，至每股 7.43 美元。

在金融產業裡，美國 5 大銀行業將節降 100 億美元的金額。摩根大亨、美銀美林、及花旗都有相應措施。

全美最大納稅企業蘋果 (AAPL-US) 手持現金達 1630 億美元，其財務長 Luca Maestri 提道希望將此數目化整為零，並把大部份資金回饋給股東們。蘋果上一季給付了 33.5 億美元的股利及購買了價值 100 億美元的庫藏股。同時，蘋果去年併購了 19 間企業。