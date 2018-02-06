【先機環球投資】恐慌情緒影響市場表現

美股 1 月大漲 獲利了結賣壓沉重

2018 年 1 月，美股財報數據表現優異，推升 S&P500 指數於 1 月份大漲 5.62%、連 10 個月走升，為 22 個月以來單月最大漲幅。2018 年 2 月 2 日，美國公布 1 月份新增非農就業人數達 20 萬人、優於預期的 18 萬人，薪資成長年增率大幅上升至 2.9%、創 2009 年 6 月以來最快增速，經濟數據表現強勁，而投資人卻獲利了結，導致當日美股下跌逾 2%。下 1 個交易日 (2018 年 2 月 5 日)，由於獲利了結賣壓沉重，使得當日美股再度下跌逾 4% 作收。

更換聯準會主席 觸發投資人賣出的主因

目前美國經濟表現強勁，企業獲利穩健成長，造成投資人賣壓出籠的關鍵原因之一為聯準會主席的更換。回顧 2006 年前美國聯準會主席柏南奇上任時，美股修正逾 1%，2014 年葉倫上任之時，美股亦有逾 2% 的修正幅度，因此更會聯準會主席成為觸發投資人賣出股市驅動因子已非新鮮事，也屬正常之市場反應。而此次修正幅度較前兩次大，主要來自於美股 1 月份表現強勁，美股漲多因而出現較大幅的獲利了結修正。

基本面強勁 拉回找買點

先機北美股票基金富盛產品經理蔣智安表示，目前美國經濟基本面強勁，企業財報表現佳，本波下跌純屬於投資人恐慌情緒的賣壓所影響，而非基本面有大幅度的改變。回顧過去兩次聯準會主席的更換，市場雖然有所震盪，但隨後 1 個月、3 個月與 6 個月，美股均有優異的表現。多頭市場短期回檔亦屬健康的現象，在美國經濟基本面維持強勁，企業財報表現優異之下，投資人可於拉回尋找買點。